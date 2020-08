Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, condus de Ludovic Orban, discuta despre reducerea programului teraselor în Bucureşti şi în alte judeţe din ţară, din cauza nerespectării condiţiilor de distanţare socială. Premierul a precizat ca restricţiile vor funcţiona pentru toate evenimentele organizate la terase.

"Decizia de introducere a unor restricţii privind orarul va funcţiona pentru toate tipurile de evenimente organizate la terase. Nu poţi să impui un orar de lucru şi să permiţi pentru unii şi pentru alţii, nu. Multe terase, după ora 23:00 se transformă în locuri de petrecere, unde e greu să impui respectarea regulilor, aşa că am preferat să luăm această măsură. Vom da hotărârea pe unităţi administrative. Domnul Arafat mi-a trimis proiectul de hotărâre, vom analiza şi vom lua decizia astăzi, după care o vom comunica public," a declarat premierul Ludovic Orban.

Alte declaraţii ale lui Ludovic Orban

Ludovic Orban despre administraţia pesedistă:

"Este o ruşine pentru administraţia pesedistă să mai vină în faţa oamenilor după ce a adus Bucureştiul într-o stare critica pe toate sitemele. Astă iarnă cartiere întregi au rămas fără căldură şi apă caldă. Să ne uităm la trafic, poluare, toate proietele abandonate, lăsate de izbelişte. Cred ca PNL şi USR-PLUS reprezintă cea mai bună soluţie pentru Bucureşti. Cred că împreună cu colegii de la USR-PLUS vom câştiga alegerile şi vom schimba în bine viaţa bucureştenilor," a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban despre DSP:

"Avem la ora 17, îmrepună cu partenerii noştri, o declaraţie. Referitor la faptul că nimeni nu a răspuns 30 de minute la DSP, dacă un om are simptome, depinde dacă are simptome intense sau nu. Dacă are simptome intense, trebuie să sune la 112, există deplasarea cu ambulanţa şi dacă e cazul se poate dispune tratarea în spital. Dacă sunt simptome mai uşoare, se contactează DSP, se trimite o echipă care să ia probe. Am solicitat să se asigure resursele umane că să poată răspunde la solicitările oameniolor, să aibă oameni pregătiţi. Începând de azi există resurse umane la DSP, dacă e nevoie se pot face şi îmbunătăţiri tehnice în privinţa telefoanelor la care sună cetăţenii şi să crească numărul de persoane care să răspundă la apelurile cetaţenilor."

Ludovic Orban despre OUG pentru majorarea alocaţiilor:

"Odată ce a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţa, începând din august alocaţiile cresc cu 20%. Vor mai creşte la 1 ianuarie, 1 iulie 2021, 1 ianuarie 2022 şi iulie 2022. Dacă în populismul lor nefundamentat economic PSD o va ţine în continuare pe a lor, cu dublarea alocaţiilor, o vom ataca la CCR, pentru că nu există cheltuieli pentru care nu există resurse financiare."

Ludovic Orban despre raportul trimestrial referitor la situaţia economică a României

"Noi vom finaliza raportul trimestrial referitor la situaţia economică a României şi vom fundamenta decizia de creştere a pensiilor. Vor creşte şi cu minim 10%. Nu e puţin, având în vedere că economiile au căderi masive în toată Europa şi aproape nicio altă ţară nu creşte veniturile. Noi vrem să putem să şi plătim pensiile în cauză, dar pe baza unei creşteri economice sănătoase."

Ludovic Orban despre moţiunea de cenzură:

"Moţiunea de cenzură nu are nicio motivaţie şi depunerea ei într-o situaţie de criză arată iresponsabilitatea PSD. Guvernul şi-a făcut datoria faţă de România, este un guvern care a fost supus unui efort fără precedent. Am reuşit să diminuăm efectele economice negative provocate de epidemie. Ieri am aprobat aproape toate măsurile din cadrul programului de relansare. Putem să ne uităm în ochii oamenilor şi facem lucruri care nu se fac altundeva, să creşti alocaţii şi pensii în perioada de criză e un efort major, făcut din grija faţă de oameni. Suntem într-o înţelegere guvernamentală cu cei de la PMP, am fost parteneri în cele mai multe acţiuni şi vom fi în continuare."