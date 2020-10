Ludovic Orban: Suntem într-un moment de cumpănă / Guvernul nu doreşte să reinstituie nicio restricţie

Principalele declaraţii

"Deşi spre deosebire de alte ţări am avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, odată cu deschiderea activităţilor care au fost sub restricţie, ca urmare a creşterii interacţiunii dintre oameni, am asistat la o creştere a numărului de cazuri

Cauza principală este nerespectarea măsurilor de siguranţă

Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul creşterii în continuare a numărului de cazuri. De fiecare data când a fost necesar, am luat măsurile pentru a apăra viaţa românilor

Şi astăzi cred că va lua măsurile care se cuvin, privind posibilitatea tratării persoanelor infectate, instituirii carantinei

Vreau să transmit un mesaj: doar autorităţile singure nu pot să asigure stăvilirea pandemiei şi revenirea la normalitate. Avem nevoie de un comportament responsabil de o implicare serioasă şi responsabilă a tuturor companiilor. Acestea sunt responsabile de respectarea regulilor instituite de guvern

Din păcate, am avut de-a face cu campanii organizate care să determine românii să nu respecte regulile. Din păcate, aceste campanii au dus la consecinţe. Numărul celor care nu respectă regulile a crescut

Guvernul nu doreşte să reinstituie nicio restricţie. Nu doreşte să ia nicio măsură care să afecteze negativ economia. Dimpotrivă, a pus la punct un plan economic care să asigure revenirea economiei la normalitate

Pe de altă parte, dacă va fi nevoie, vom lua orice măsură se va impune, pentru că punem pe primul plan sănătatea si viaţa românilor

Mesaj către fiecare roman: Virusul nu iartă pe nimeni. Nici pe aceia care nu cred în existenţa virusului. Cei care se îmbolnăvesc nu se pun în pericol doar pe ei, ci şi pe cei dragi".