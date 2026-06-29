„Mai vedem la toamnă!”. Traian Băsescu acuză lipsa unui consens pentru formarea unui guvern legitim

Fostul președinte al României Traian Băsescu a criticat luni, într-o postare pe Facebook, pozițiile principalilor actori politici implicați în negocierile pentru formarea noului Executiv. El a subliniat că niciunul nu își asumă responsabilitatea de a ieși din actualul blocaj instituțional și că „ţara nu primeşte un guvern legitim”.

„Mai vedem la toamnă! Grindeanu nu vrea anticipate şi nici să fie premier pentru că nu ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR şi să corecteze angajamentele dubioase din SAFE. Bolojan nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Nu contează că printr-o moţiune de cenzură a primit „ordin constitutional de evacuare” din Palatul Victoria, el vrea la Palat”, a scris Traian Băsescu într-un mesaj publicat pe FacebooK.

El l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan, care „nu vrea anticipate, dar vrea ca partidele să-i facă treaba şi să aleagă ele un candidat cu care să se evite anticipatele”.

„Parlamentul vrea vacanţă şi ar vota orice candidat pentru că nu vrea anticipate, dar nu are un nume de premier desemnat. În sfârşit consens. Fiecare primeşte ce vrea. Doar ţara nu primeşte un guvern legitim”, a mai scris Băsescu.

Blocaj politic privind formarea Executivului

Comentariile lui Traian Băsescu vin în contextul în care negocierile pentru formarea noului Executiv au ajuns în impas. Blocajul politic s-a adâncit după ce discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și liderii principalelor partide nu au dus la o soluție pentru formarea unui nou Guvern.

Pe masă au fost, în ultimele zile, variante concurente: un guvern minoritar PSD, cu Sorin Grindeanu premier, și o formulă PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan.

În urma ultimelor consultări de la Palatul Cotroceni, convocate de Nicușor Dan, PSD a transmis că nu mai înaintează o altă propunere și că nu se teme de votul cetățenilor. Pe de altă parte, PNL, USR și UDMR încearcă să se repoziționeze în jurul unei formule proprii de guvernare.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi (vineri – n.r.), PNL și-a schimbat poziția”, a precizat Nicușor Dan vineri, într-o postare pe X.

Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât marţi este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputaţii şi senatorii intră în vacanţă.