Marcel Ciolacu: Orban trebuia să-şi dea demisia, după poza din biroul său. Nu mai are niciun fel de credibilitate în faţa românilor

Marcel Ciolacu spune că Ludovic Orban ar fi trebuit să-şi dea demisia imediat după apariţia imaginii în care fumează în biroul său de la Guvern. PSD nu depunde însă moţiune de cenzură.



"Dacă am fi trăit într-o societate normală, cum era sloganul lui Klaus Iohannis, O Românie normală, în această seară am fi vorbit de un viitor premier", a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.



Întrebat dacă ar fi trebuit ca Orban să-şi dea demisia, Ciolacu a răspuns: "de îndată".



"Nu ai voie în biroul premierului să fumezi, să consumi alcool, e un lucru elementar. În acest moment, această ipocrizie, să vii cu mască în conferinţa de presă şi să ai altă atitudine în interiroul guvernului. Este nepermis să faci aşa ceva.



Orban nu mai are niciun fel de credibilitate acum la români. Românii au stat două luni în case, au fost trei zile de vid legislativ, de atunci ar fi trebuit demisia, iar acum a apărut această fotografie.



E inacceptabil să soliciţi românilor un lucru şi tu să încalci regulile", a completat Ciolacu.



Şeful PSD spune că partidul său nu va depune o moţiune de cenzură ca să dea jos guvernul: "Am anunţat că nu depunem, cât timp e stare de urgenţă sau de alertă".

Cum a motivat Orban imaginea surprinsa la el în birou

"Era o ocazie de ziua mea, la care am avut nişte invitaţi şi la care am permis să se fumeze şi eu sunt fumător. Recunosc. Asta este. După ce au venit i-am servit, vedeţi că sunt farfurii pe masă. I-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey. Faptul că nu purtam mască se datora în primul rând faptului că eram după ce mâncasem şi îi servisem pe colegi cum e firesc Dacă e nevoie plătesc amenda, nu mă dau în lături. Greşeala e umană", a declarat premierul Ludovic Orban.