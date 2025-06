Ion Cristoiu: Nicușor Dan încalcă grav Constituția refuzând să dea PSD, partidul care a câștigat Parlamentarele, dreptul de a forma Guvernul

Sorin Grindeanu a ținut o nouă conferință de presă, la nu știu cât, în ultima vreme. E interesant că, spre desebire de Ilie Bolojan, care a intrat într-un plan secund, nu numai în raport cu Nicușor Dan, dar și în raport cu Sorin Grindeanu, președintele intermar al PSD este foarte activ și domnia sa a spus că, în legătură cu coaliția de guvernare, nu s-a decis nimic până acum. Dacă ar veni cineva, mă rog, din afară, dar din vest, obișnuit cu realitățile democratice, ar rămâne cu gura căscată în fața a ceea ce se întâmplă acum, da? Din punct de vedere constituțional, pe 1 decembrie au avut loc, în 2024, alegeri parlamentare. În urma acestor alegeri, PSD a obținut 22%, deci s-a clasat pe primul loc, chiar dacă n-a făcut majoritația absolută, pe locul 2, cu 19%, dacă nu mi-am știut, sunt 20% AUR, pe locul 3, un partier numit PNL, cu 14%.

Presupunând, plecând de la premisa că PSD a anunțat că nu face alianță cu partidul extremist AUR, atunci o coaliție majoritară nu se putea face decât cu PNL și cu UDMR. Dacă în 2021 s-a decis o rotativă, atunci ea avea o explicație, deoarece PSD nu avea un scor atât de mare ca acum față de PNL. Acum, după 1 decembrie 2024, PSD a câștigat alegerile.

Prin urmare, Klaus Iohannis, pe 21 decembrie, după ce s-a terminat vânzoleala cu turul 2, cu alegerile anunlate, a convocat partidele la Cotroceni. PSD și vorba, a revendicat dreptul de premier, de formare a guvernurilor, pentru că asta înseamnă…, a câștigat alegerile, are dreptul la prima tragerie. Se facă el guvernul. Și a făcut guvernul, dar fără rotativă. Pentru că acum nu mai e nevoie de rotativă. Acum un partid a câștigat alegerile. Ar putea să guverneze numai el. Deci ar putea să fie PSD plus, dacă mai vrea, UDMR. Restul poate să fie în opoziție. Poate să fie și un guvern minoritar. A mai fost așa în anul 2000. Normal ar fi fost ca după primul tur, după al doilea tur, la noi, după 18 mai, la 10 zile maximum, să fi fost convocate partidurile la consultări și să se dea PSD-ului dreptul de a forma guvernul. El a câștigat alegerile, cu atât mai mult cu cât prin aducerea mai multor parlamentare de la SOS și de la POT, PSD are acum o majoritate, chiar dacă relativă, dar serioasă în Parlament.

În locul acestei proceduri absolut normale, unul numit Nicușor Dan a convocat toate partidele la Cotroceni, punându-le pe același plan și le-a pus să negocieze.

Deci, stați un pic, domnul Nicușor Dan încalcă Constituția și mă înțeleg de ce cei de la PSD nu iau atitudine.

Nicușor Dan a câștigat alegerile ca independent, deci nu putem să spunem că el a câștigat față de alți președinti de până acum, că a fost candidatul unui partid. În consecință, lucrurile sunt foarte simple constituțional.

Trebuie un chemat la consultări și, sigur, PSD întreba PNL, UDMR și, evident, am înțeles că e nevoie și de USR. Deci, această coaliție a funcționat de la 21 decembrie. 21 decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai…

Cinci luni a funcționat guvernul. A căzut pentru că a demisionat Marcel Ciolacu, dar nu că ar fi fost vreo moțiune de cenzură în Parlament. În consecințe, de ce face Nicușoru Dan asta? Ca să poată să pună semnul de egalitate între USR și PSD.

Există o discuție stupidă în legătură cu premier Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este reprezentant unei particule, are 14%. Cum să facă guvernul PNL care s-a clasat pe locul 3? N-am mai pomenit așa ceva.