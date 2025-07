Ion Cristoiu: Dragoș Anastasiu, vicepremierul care răspunde de achitarea datoriilor fiscale către stat, a mituit timp de 8 ani ANAF ca să nu plătească TVA

Cazul Dragoș Anastasiu, dezvăluit recent, petrecut într-o altă țară decât România, ar părea născocită de o minte înclinată spre absurd. Râd pentru că singurul lucru care mi-a rămas este să râdem în amar.

Bun, hai să recapitulăm. Actualul deficit bugetar împotriva căruia luptă tăietorul Ilie Bolojan are una din cauze în neachitarea datoriilor fiscale de către anumite firme către stat. Ilie Bolojan, pentru a rezolva această problemă, s-a apucat acum să taie din pensii, din salarii. Bun. Am înțeles. Deci, încă o dată, una din cauzele deficitului bugetar stă în neplata, neachitarea de către anumite, de către foarte multe firme, a datoriilor fiscale. Această neachitare nu era… venea din nebăgarea de seamă a ANAF și a altor instituții de control, ci din faptul că anumite companii, nu neapărat multinaționale, erau ale băieților, ale statului paralel, sau erau sub protecție guvernamentală, sau prezidențială. Și ăia de la ANAF spuneau… nu, cum să ne vârâm. Ei, bine, s-a dezvăluit că actualul vicepremier pus cu rezolvarea acestei nenorociri românești, și anume firmele care nu plătesc datoriile fiscale, doarece sunt ocrutite chiar de ANAF, Dragoș Anastasiu, a fost implicat într-un dosar, din care rezultă, cu documente, că el a recunoscut în instanță că a mituit o funcționară ANAF timp de vreo opt ani, deplătindu-i în fiecare lună 2.000 de euro, pentru că verificările ANAF să se finalizeze rapid și să rămburseze TVA-ul. Deci, încă o dată Dragoș Anastasiu, ca proprietar de firmă, a mituit pe cineva de la ANAF ca să nu mai fie controlat și să nu mai achite TVA, ba dimpotrivă, să fie rămbursat. În aceste condiții, cum remarcă Bogdan Iacob pe inpolitic, s-a întâmplat o minune. La proces, lui nu i s-a întâmplat nimic. Cum? Încă o dată! Este un bandit, unul din numeroșii bandiți, bandiți, da, care ne-au tras pe sfoară pe noi, pentru că în timp ce noi plăteam taxe și impozite, el s-a aranjat cu cineva de la ANAF și nu mai plătea. Adică nu mai achita pentru că el, încă o dată, mituia.

E clar. De ce nu? Vă reamintesc, Dragoș Anastasiu este un băiat al sistemului. Este cel care în 2014, cu firma care sigur a dat faliment, că era înființată pentru ca numitul Klaus Iohannis să ajungă președinte…Mai țineți minte, era Eurolines, tefelist și lupta el, Dragoș Anastasiu, să învingă binele, da, și pusese la dispoziție autocare în Occident ca să se ducă lumea și să-l voteze pe ăsta, pe Klaus Iohannis.

E clar. Așa se explică. Lui nu i s-a întâmplat nimic în instanță.

Bun. El ajunge consilier la Ilie Bolojan pe domeniul oamenilor de afaceri, el la ora actuală fiind un falimentar absolut. Adică a mai rămas cu o pensiune pierdută în Deltă.

Și după asta este preluat de Nicușor Dan și apoi pus vicepremier special ca să rezolve, printre altele, să oprească această mare nenorocire care constă în mituirea ANAF și de către firmele private. Și se dezvăluie că el făcea asta. Măi, oameni buni! Cum o să fie el vicepremier? Am înțeles, mai putem să… Mă, cum o să fie el vicepremier când el, cum să spun, este unul din cei care întruchipează pe bandiții care au făcut să crească deficitul bugetar.

Dar se face dezvăluirea. Auzi, frate, și guvernul spune că nu e nici o problemă. Culmea este că spune asta cu deplină seninătate purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu, fostă jurnalistă care, când era jurnalistă, mânca jar, făcea spume împotriva acestor bandiți.

Acum e purtătoare de cuvânt și justifică, da? Este întrebat ăsta, mielul lui Dumnezeu, Nicușor Dan. Dom’le, ce vrei? Dom’le, zice, nu, nu a fost informat.

Băi, Nicușor Dan, alt bandit. Băi, el nu e informat. Când e ceva care ne e incomod pentru el, cum să nu fie informat? A fost consilierul lui. Nu se poate să nu știi acest caz.

Când îl angajezi consilier sau când îl trimiți vicepremier, băi, hai să știi și noi ce probleme are. El nu știa. Abia acum afla. Bă, vă vine să credeți? Deci, vă spun, cel care răspunde de, cum să spun, de relația dintre firme și ANAF, și asta este chiar cel care, cum să spun, n-a plătit statului, mituind ANAF.