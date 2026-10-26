Marian Godină depune o nouă plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă: „Mâncător de muci”, „Ai pus mâna pe punga de diluant?” / Acuzații de purtare abuzivă

Marian Godină susține că a identificat mai multe comentarii publicate de Dan Tanasă de pe contul său verificat de Facebook, în care deputatul AUR folosește expresii jignitoare la adresa persoanelor care interacționează cu acesta.

Printre replicile prezentate de Godină se numără „Mâncător de muci”, „Dorele, tu ești bah?”, „Cristi, iar ai pus mâna pe punga de diluant?”, „aplauzi ca foca” și „de la banane ai început să behăi”.

Potrivit fostului polițist, comentariile au fost salvate și incluse în sesizarea transmisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Godină invocă propriul argument al lui Tanasă privind imunitatea parlamentară

În postarea sa, Marian Godină pornește de la apărarea invocată de deputatul AUR în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Tanasă a susținut că mesajele sale de pe Facebook reprezintă opinii politice și că mandatul parlamentar nu se exercită doar în timpul unui program de lucru.

Godină consideră că această interpretare ridică o întrebare privind statutul comentariilor jignitoare publicate de parlamentar.

„Dacă susțineți că activitatea de pe Facebook reprezintă exercitarea mandatului parlamentar și că sunteți parlamentar 24 de ore din 24, atunci apare o întrebare cât se poate de legitimă: Când îi faceți pe cetățeni mâncători de muci, îi întrebați dacă au inhalat diluant sau le spuneți că behăie, vă aflați tot în exercitarea mandatului parlamentar?”, scrie Godină.

Fostul polițist arată că, într-unul dintre comentariile pe care le-a identificat, Dan Tanasă ar fi precizat chiar el: „Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba”.

Ce pedeapsă prevede Codul penal pentru purtare abuzivă

Marian Godină invocă articolul 296 alineatul (1) din Codul penal, care sancționează folosirea expresiilor jignitoare de către o persoană aflată în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Textul de lege prevede o pedeapsă cu închisoarea de la o lună la șase luni sau amendă.

Pentru existența infracțiunii este necesar, între altele, ca expresiile respective să fi fost folosite în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Simpla calitate de parlamentar nu stabilește automat îndeplinirea acestei condiții.

„Consider că există suficiente elemente pentru a solicita organelor judiciare să analizeze această situație. De aceea, am sesizat azi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, a anunțat Godină.

Dan Tanasă, trimis în judecată săptămâna trecută pentru mesajul despre livratorii străini

Noua sesizare vine la numai patru zile după ce Parchetul General a anunțat, pe 22 octombrie, trimiterea în judecată a deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

Dosarul privește o postare publicată pe Facebook la 19 august 2025, în care parlamentarul îndemna românii să refuze comenzile livrate de persoane care nu au cetățenie română.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, scria Tanasă.

Potrivit procurorilor, mesajul reprezenta o incitare publică la ură și discriminare împotriva lucrătorilor proveniți din Asia și Africa, pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

Anchetatorii au analizat și argumentul privind imunitatea parlamentară, arătând că aceasta protejează voturile și opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, fără a împiedica urmărirea penală pentru fapte care nu beneficiază de această protecție.

Dosarul a fost trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție. Dan Tanasă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Godină îi cere explicații și pentru împrumuturi de 942.000 de lei

În finalul postării, Marian Godină aduce în discuție și situația financiară a deputatului AUR.

Acesta susține că, potrivit declarației de avere a parlamentarului, Dan Tanasă ar fi contractat în 2024 trei împrumuturi de la persoane fizice, în valoare de 840.000 de lei, 77.500 de lei și 24.500 de lei.

Suma totală indicată de Godină este de 942.000 de lei, iar împrumuturile ar fi avut scadența în 2025.

Fostul polițist susține că veniturile anuale declarate de Tanasă ar fi fost de aproximativ 139.000 de lei și îl întreabă cum a reușit să ramburseze sumele împrumutate.

„Ați reușit, domnule Tanasă, să înapoiați banii într-un an? Dacă da, cum? De unde?”, întreabă Godină.

Informațiile despre împrumuturi și venituri sunt prezentate de Godină ca provenind din declarația de avere, însă documentul și eventualele rambursări nu au fost verificate independent. Existența unor împrumuturi nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii.