Mihai Fifor, critici privind situația politică și ședința CSAT: „România trebuie să revină urgent în matca constituțională”

Deputatul PSD Mihai Fifor a făcut luni o serie de comentarii despre ședința CSAT care va avea loc astăzi, convocată de președintele Nicușor Dan și organizată în contextul pregătirilor pentru Summitul NATO de la Ankara.

„O decizie firească și necesară. Mai ales în contextul în care din echipa care îl va însoți pe președinte la Summit vor face parte doi miniștri demiși. Ministrul Apărării și ministrul de Externe”, a transmis Fifor.

Deputatul PSD a corelat discuțiile din CSAT cu situația politică internă de la acest moment.

„Tocmai de aceea, poate nu ar fi rău ca astăzi, pe ordinea de zi a CSAT să se afle și problema extrem de urgentă și complicată a modului în care premierul demis de aproape două luni înțelege să țină țara captivă, generând o vulnerabilitate strategică pentru România.”

Mihai Fifor a ridicat și problema unor declarații atribuite premierului interimar Ilie Bolojan, referitoare la posibilele riscuri economice.

„Ar putea fi o bună ocazie de a se lămuri, la cel mai înalt nivel, dacă afirmațiile atribuite lui Ilie Bolojan privind intenția retrogradării României în categoria junk cu bună știință au vreun fundament sau reprezintă doar simple speculații.”, a transmis deputatul.

Acesta susține că eventuale decizii politice ar putea afecta economia și stabilitatea țării.

„Pentru că, dacă o asemenea logică ar exista și dacă reziliența economică a României ar fi pusă în pericol pentru atingerea unor obiective politice care nu au nimic de-a face cu bunăstarea românilor și cu interesul național, după ce economia a fost deja împinsă în recesiune și țara continuă să se confrunte cu dificultăți economice și sociale, atunci am vorbi despre o situație de o gravitate excepțională.”

„Reziliența economică a României ține de securitatea națională. Ține de CSAT. Este de maximă urgență ca CSAT să lămurească dacă există sau nu o acțiune coordonată care vulnerabilizează interesele fundamentale ale statului român.”, mai precizează el.

Totodată, el a criticat în scris și modul în care este gestionată situația politică, spunând că există o criză mai profundă în stat.

„Până la această oră, tot ceea ce face Bolojan de aproape un an indică fie o nepricepere crasă, fie o agendă paralelă intereselor statului român. Și, în orice variantă, o iresponsabilitate fără margini.”

„Să ții țara blocată, captivă, doar pentru agenda ta și a grupurilor de interese mufate la banul public depășește cu mult sfera conflictului politic. Suntem deja într-o zonă extrem de periculoasă, iar CSAT ar trebui să se aplece cu toată seriozitatea asupra acestei situații.”

Deputatul a făcut apel la deblocarea situației politice și la funcționarea normală a instituțiilor statului, având în vedere criza care se prelungește în continuare.

„România nu își mai poate permite prelungirea acestui blocaj. Deblocarea situației politice a devenit o urgență de securitate națională. Prin deciziile și blocajele pe care le generează, Ilie Bolojan a ajuns să reprezinte el însuși o vulnerabilitate pentru statul român. Pentru că atunci când interesele unui singur om sau ale unui grup ajung să țină captivă o țară într-un moment strategic atât de important, nu mai vorbim doar despre un conflict politic, ci despre o situație care trebuie analizată cu toată seriozitatea de instituțiile statului. România trebuie să revină urgent în matca constituțională.”