Ministerul Dezvoltării a decontat peste 655.000 de lei pentru lucrări realizate prin PNRR

Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
11 sept. 2025, 18:44, Politic

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 655.502,32 de lei, a anunţat, joi, ministrul Cseke Attila.

Este vorba despre 25 de investiţii realizate prin „componenta C5 – Valul renovării din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”.

Facturile depuse au ca obiective creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a unor clădiri publice şi blocuri de locuinţe, au precizat reprezentanţii Ministerului Dezvoltării.