Ministerul Justiției vrea să modifice Codul Penal pentru infracțiunile contra vieții

Decizia vine ca răspuns la îngrijorările exprimate în spațiul public și de către Parlament privind poziția vulnerabilă a anumitor categorii de persoane și necesitatea unei protecții sporite.

Ministerul justifică această inițiativă prin faptul că mai multe legislații naționale s-au îndepărtat de reglementarea generală și au optat pentru soluții mai specifice în cazul infracțiunilor contra vieții, adaptându-se la diferite situații particulare.

Consultările vor implica „toți actorii relevanți” și vor avea ca scop identificarea celor mai bune soluții de reglementare. Dacă se va stabili necesitatea unor intervenții legislative, acestea ar putea include pedepse mai aspre pentru anumite tipuri de crime: „O astfel de soluție poate consta în instituirea în cuprinsul infracțiunii de omor calificat a unei circumstanțe agravante speciale constând în suprimarea vieții unei persoane pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel. În aceste cazuri, fapta ar urma să constituie infracțiunea de omor calificat pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa cu închisoarea de la 15 la 25 de ani”.