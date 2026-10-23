Ministrul Apărării și șeful Statului Major, mesaj pentru militarii români aflați în misiuni internaționale de Ziua Armatei

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul-maior Valerică Vrăjescu, au participat vineri, 23 octombrie, la o videoconferință cu militarii români aflați în misiuni internaționale, organizată cu ocazia Zilei Armatei României.

Comandanții detașamentelor românești din operațiile EUFOR din Bosnia și Herțegovina și KFOR din Kosovo, din misiunea EUTM din Republica Centrafricană, precum și cei ai contingentelor românești din grupurile de luptă multinaționale NATO din Bulgaria, Slovacia și Polonia au prezentat situația de securitate din zonele în care își desfășoară activitatea.

Aceștia au vorbit și despre principalele activități desfășurate și provocările specifice misiunilor.

Ministrul Apărării Naționale a apreciat profesionalismul militarilor români și colaborarea acestora cu forțele aliate și partenere.

„Vă felicit pentru profesionalismul cu care vă îndepliniți misiunile și pentru contribuția la respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul ONU, NATO și UE. Știu că vă aflați departe de familii, în misiuni reale care presupun responsabilitate, curaj și sacrificiu. De aceea, vă îndemn să aveți grijă de voi și de camarazii voștri. La mulți ani! Ne faceți mândri prin tot ceea ce faceți!”, le-a transmis ministrul Ștefan-Radu Oprea militarilor români aflați la datorie în străinătate.

Totodată, șeful Statului Major al Apărării a apreciat rezultatele obținute de militarii români în misiunile internaționale, transmițând felicitări cu ocazia Zilei Armatei României.

„De pe continentul european până pe pământ african, sunteți adevărați ambasadori ai României, iar profesionalismul vostru consolidează încrederea în Armata României. Știu ce înseamnă să fii departe de țară, să iei decizii dificile și să răspunzi pentru oamenii de lângă tine, iar ceea ce vă cer este să aveți grijă unii de ceilalți și să vă întoarceți cu toții acasă”, a transmis generalul Gheorghiță Vlad.

În prezent, aproximativ 1.000 de militari români participă la misiuni și operații desfășurate sub comandă sau mandat NATO, UE și ONU.