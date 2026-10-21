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Ministrul de Externe, discuții cu omologii din Republica Moldova și Estonia. România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a discutat cu omologii din Republica Moldova și Estonia despre sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului și consolidarea cooperării în domeniul securității pentru apărarea Flancului Estic al NATO.
Ministrul de Externe, discuții cu omologii din Republica Moldova și Estonia. România își menține sprijinul pentru parcursul european al Chișinăului
Sursa foto: Dan Neculăescu / X
Maria Nițu
21 oct. 2026, 18:08, Politic
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Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut miercuri o convorbire telefonică cu omologul său din Republica Moldova, Mihai Popșoi, căruia i-a transmis că sprijinul României pentru integrarea europeană a Chișinăului rămâne ferm.

„Am avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul meu din Republica Moldova, Mihai Popșoi. L-am reasigurat că sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului rămâne ferm, în spiritul Parteneriatului nostru strategic”, a transmis ministrul de Externe într-o postare pe platforma X.

Acesta a precizat că interconectarea și investițiile românești reprezintă priorități pentru România, iar proiectele din aceste domenii vor continua.

„Interconectarea și investițiile românești reprezintă prioritatea noastră și continuăm să avansăm activ pe toate proiectele relevante”, a mai scris ministrul.

Discuții cu ministrul de Externe al Estoniei despre securitatea NATO

Dan Neculăescu a discutat și cu ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, despre consolidarea cooperării în domeniul securității dintre România și Estonia.

Ministrul român a scris că cele două țări acționează împreună pentru apărarea Flancului Estic al NATO, de la Marea Neagră până la Marea Baltică.

„O discuție bună cu Margus Tsahkna despre intensificarea cooperării în domeniul securității între România și Estonia. Acționăm unitar pentru a apăra Flancul Estic al NATO, de la Marea Neagră până la Marea Baltică, bazându-ne pe o coordonare solidă, atât la nivel bilateral, cât și în calitate de aliați și state membre ale UE”, a scris Dan Neculăescu pe X.

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