Ministrul Finanţelor: Siegfried Mureşan e suspectat de colaborare cu anumite servicii care nu sunt pro-europene

Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, că a auzit informaţii la Bruxelles potrivit cărora Siegfried Mureşan ar fi suspetat că este colaborator al unor servicii anti-europene. Reacţia vine după ce eurodeputatul PNL a spus despre ministrul Finanţelor că apără „paradisurile fiscale”.

„Dacă vă spun că am pe surse că domnul Mureşan, cel de la Parlamentul European, este suspectat de colaborare cu anumite servicii care nu sunt pro-europene, mă credeţi sau nu? Eu v-am spus, se aude la Bruxelles această informaţie. Acum, nu stau nici s-o verific, nici s-o comenteze”, a afirmat Eugen Teodorovici, miercuri, la Parlament.

Acesta a adăugat că lista neagră a paradisurilor fiscale a fost adoptată de ECOFIN, cu unaniminate de voturi.

„Ministerul de Finanţe nu poate avea decât poziţia Preşedinţiei (Consiliului UE - n.r.). Nu pot eu să-mi exprim poziţia mea. Discuţiile au fost în acest Consiliu. Au avut statele membre, unele dintre ele, anumite puncte de vedere, Italia, şi le-a exprimat, Estonia şi alte state. La începutul şedinţei le-am spus colegilor de la presă din Bruxelles că vom vedea dacă se va apoba această listă. Dacă s-a votat, a fost unanimitate, altfel lista nu se aprobă”, a explicat Teodorovici.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a afirmat că ministrul Finanţelor este un apărător al paradisurilor fiscale.

„Toţi românii trebuie să ştie că ministrul Eugen Teodorovici apără paradisurile fiscale. Mereu când apare un hoţ sau un spălător de bani la orizont, miniştrii PSD sar să îl apere. Nu au apărat şi nu vor apăra niciodată poporul român”, a scris Siegfried Mureşan, miercuri, pe Facebook.

ECOFIN a adoptat, marţi, o listă revizuită privind jurisdicţiile necooperante în scopuri fiscale, ce include acum şi Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Fiji, Insulele Marshall, Oman, Emiratele Arabe Unite, Vanuatu, pe lângă cele cinci aflate iniţial pe listă.

Lista a fost completată în cadrul celei de-a treia intâlniri ECOFIN, a miniştrilor de Finanţe din UE, desfăşurată sub conducerea ministrului român al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

Cele zece jurisdicţii nu şi-au îndeplinit angajamentele faţă de UE până la termenul convenit. Lista, care face parte din strategia externă a UE în materie de impozitare definită de Consiliul European, are drept scop prevenirea evaziunii fiscale şi promovarea bunei guvernanţe fiscală la nivel mondial.

