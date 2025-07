Avem o mică problemă, nu se comunică foarte bine măsurile de reformă, spune Virgil Guran (vicepreședinte PNL)

Coaliția aflată la putere are o mică problemă de comunicare, spune la RFI vicepreședintele PNL Virgil Guran. El admite că măsurile de reformă pe care le ia Guvernul nu sunt comunicate bine. „Se speră o înțelegere cu sindicatele și cu patronatele, o înțelegere pe termen scurt, pentru a putea trece acest hop”, afirmă liberalul.

Virgil Guran declară despre măsurile de reformă luate de Guvern pentru a reduce deficitul că „este dureros ceea ce se întâmplă, oamenii au dreptate. Putem să spunem că nu este vina lor pentru ce s-a întâmplat în trecut, dar acum, dacă nu se iau măsuri foarte urgente, vom fi mult mai afectați, o să fie afectată economia României și după aceea și acele salarii mai mici nu vor mai conta atât de mult, pentru că inflația va duce la o putere de cumpărare foarte scăzută”.

Vicepreședintele PNL speră că Guvernul va ajunge la un acord cu sindicatele, care amenință cu greva generală: „Se speră o înțelegere cu sindicatele și cu patronatele, o înțelegere pe termen scurt, pentru a putea trece acest hop. Ilie Bolojan este între ciocan și nicovală și nu numai Ilie Bolojan, tot poporul”.

La comunicare avem o mică problemă, recunoaște vicepreședintele PNL

Întrebat dacă reformele nu au început greșit, din moment ce se discută despre bursele elevilor și studenților, Virgil Guran a răspuns: „Aud pe mulți spunând de ce se începe cu aia, de ce… trebuie început dintr-un loc, iar în același timp, o să înceapă repede și celelalte măsuri”.

Întrebat dacă nu contează și cum sunt comunicate măsurile de austeritate, liberalul a replicat: „Într-adevăr, aici trebuie să recunoaștem, la comunicare avem o mică problemă, nu se comunică foarte bine în momentul de față aceste lucruri. Nici nu poate să cadă această problemă doar pe prim-ministru, e și el un om, care are 1.500 de probleme. Cei din jur trebuie să știe să facă această comunicare și aici avem o deficiență, trebuie să recunoaștem, acest lucru s-a întâmplat și înainte, când aveam alegerile, deci cred eu că trebuie o discuție mai serioasă în cadrul coaliției pe tema comunicării și de ce nu, chiar și în PNL”.

Virgil Guran recunoaște că „nu urmează o perioadă ușoară, vor fi multe probleme, oamenii o s-o ducă puțin mai rău, unii mai mult, unii mai puțin, dar ideea este că trebuie să ne însănătoșim și asta repede, în decurs de un an, maxim un an și jumătate, pentru ca lucrurile să revină la normal”.