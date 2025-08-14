Bolojan: Reforma administraţiei publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri

„Reforma administraţiei publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice şi corectarea nedreptăţilor, pe care îl vom adopta la sfârşitul acestei luni. Dacă vom continua în această linie a responsabilităţii faţă de banul public, şansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanţii primarilor.

În cadrul consultărilor au fost abordate mai multe teme, printre care reducerea cheltuielilor de personal prin diminuarea posturilor şi organizarea mai eficientă a administraţiei locale, reforma impozitării proprietăţilor şi extinderea digitalizării în primăriile de comune, măsuri menite să eficientizeze activitatea şi să îmbunătăţească serviciile publice. De asemenea, s-a discutat despre prioritizarea şi eşalonarea finanţării investiţiilor la nivelul administraţiei publice locale.

În acest context, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a subliniat faptul că nu se va opri finanţarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările. ”Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis şantiere, vor merge mai departe. Informaţia că PNRR se opreşte este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanţare din PNRR”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Ministrul Cseke Attila a menţionat că va prioritiza proiectele de investiţii pentru perioada 2026-2028 şi că este analizat un mecanism de finanţare prin împrumuturi care pot fi contractate de antreprenori, ca soluţie complementară pentru asigurarea finanţărilor publice.

Consultările dintre Guvern şi reprezentanţii autorităţilor publice locale vor continua în perioada următoare.

Din partea Guvernului, la consultările de la Palatul Victoria, au participat alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila-Zoltán, şi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole.