Bodycam-uri și teste de integritate pentru ANAF, Vamă și ONJN: Nazare promite transparență totală

Miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat că mai multe instituţii de control din zona fiscală, vor fi vizate de un set nou de măsuri de creştere a nivelului de integritate. „Reiau ideile legate de testele de integritate pentru ANAF, pentru Autoritatea Vamală Română şi pentru ONJN. Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acţiona atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activităţi frauduloase în oricare din aceste instituţii, mai ales în zona de control”, a declarat acesta.

Printre măsurile anunţate, se numără şi introducerea de bodycam-uri pentru funcţionarii responsabili de zona de control. „Introducem, de asemenea, bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, pentru activitatea de control a Vămii şi pentru zona de control din ONJN. Avem nevoie de astfel de măsuri tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă, sau vamă, se întâmplă”, a susţinut Alexandru Nazare.

Despre aceste măsuri, ministrul Finanţelor a subliniat: „Cred că e o chestiune sănătoasă, nu o face doar România, o face şi Italia, o fac şi alte ţări, tocmai pentru a cultiva integritatea în aceste zone”.