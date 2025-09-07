Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, acuză conferința medicilor antivacciniști de dezinformare și anunță că va sesiza Parchetul

„Am avut o discuție lungă cu doamna președinte a Colegiului Medicilor din România pentru a verifica situația. Sigur că nu am analizat în detaliu conferința, am urmărit doar anumite pasaje, dar la o primă vedere majoritatea informațiilor transmise nu au fundament științific. Le putem considera dezinformare”, a spus Rogobete, scrie Gândul.

Acesta a precizat că Ministerul Sănătății, împreună cu Colegiul Medicilor, va analiza raportul și îl va transmite pentru repartizare către instituțiile abilitate. În plus, oficialul a vorbit despre posibilitatea unei modificări legislative care să împiedice pe viitor organizarea unor astfel de evenimente.

„În urma raportului pe care îl va realiza Colegiul Medicilor, vom trimite către Parchet acest raport și vom discuta despre o eventuală modificare legislativă care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care, repet, nu au un program verificat și nu sunt validate din punct de vedere științific”, a subliniat ministrul.