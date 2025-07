Miruță, despre cum va schimba șefii companiilor de stat: Ministrul nu e bolovan pe murături

„Nici ministrul nu e bolovan pe murături”, spune ministrul Economiei, Radu Miruță, despre modul în care va schimba șefii instituțiilor neperformante care nu vor accepta noi criterii de performanță.

Obligațiile șefilor instituțiilor de stat „acum sunt inexistente”, spune ministrul Economiei, Radu Miruță, la RFI. El afirmă că vrea să le propună acestora noi criterii de performanță, „nu absurde, care au legătura cu management performat în compania unde dumneavoastră spuneți că sunteți cei mai buni”. Miruță este convins că aceștia îi vor spune că „au mai văzut ca mine”.

„Începe o negociere, uman, în față. Eu nu mai sunt în jocul ăsta. Vreau să conduc un minister. Pentru a conduce un minister după propriile mele principii, am nevoie ca cei care sunt rotiți în conducerea asta să livreze și ei. Discut cu ei niște criterii, mă aștept ca unii să le accepte. Și n-am absolut nimic cu ei, nu mă interesează cine i-a adus acolo. Peste jumătate de ani îi voi măsura pe noile criterii și dacă le bifează au fost foarte buni și sunt de păstrat – obiect de patrimoniu pentru România -, foarte bine să rămână acolo. Mă aștept ca unii să nu le bifeze, să nu le îndeplinească. Și atunci ministrul are pedala de a spune „mulțumesc pentru colaborare, căutăm pe altcineva”. Nici ministrul nu e bolovan pe murături”, spune ministrul Miruță.

Astfel, orizontul de timp este de fapt cam de o jumătate de an – o jumătate de an plus o lună de zile până când se compun adunările generale.

A doua variantă pe care o ia în calcul ministrul Radu Miruță este cea în care șefii instituțiilor să „joace tare”: „Nu vrem să negocim cu tine niciun criteriu nou, noi suntem liniștiți, vrem să dormim patru ani pe pernă moale, nu vrem deranj cu tine. Și atunci va începe un război. Eu nu-i voi lăsa așa”.

„Eu mă uit pe datele financiare, mă uit pe o serie de acțiuni pe care le-au gestionat acolo. Multe dintre ele mi se văd așa de la distanță că nu sunt ortodoxe. Există calea mai grea, dar ultima carte e la mine tura asta, nu e la ei. Nu se poate să conduci niște companii de stat, tu, conducător al acestor companii, care-ți faci o firmă după ce ajungi director cu obiect de activitate identic cu cel al companiei și dirijezi din poziția de conducător interese pentru firma ta în dezinteresul companiei tale. E ilegal”, afirmă ministrul Economiei.