Moşteanu, după ce discursul lui Zelenski din Parlament a fost anulat: Nu vreau să cred că marii oameni de stat români se ascund sub mese de frica lui Şoşoacă

„Nu vreau să cred că marii oameni de stat ai României se ascund sub mese de frica lui Şoşoacă. Asistăm la un moment stânjenitor pentru Parlament, pentru instituţiile din România. Aceste instituţii care, iată, îşi arată incapacitatea de a administra un moment de politică externă foarte, foarte, important pentru ţara noastră. O bâlbâială continuă, de două zile aşteptăm cu toţii să înţelegem programul domnului Zelenski”, spune Ionuţ Moşteanu.

El aminteşte că marţi dimineaţă a fost stabilit programul şi „toată lumea îl aştepta pe Volodimir Zelenski să se adreseze Parlamentului”.

„Este aliatul nostru. România şi-a arătat susţinerea încă din prima zi a acestui război şi suntem alături de ucraineni. Preşedintele Zelenski a înţeles acest lucru şi urma să vină în Parlament să adreseze un cuvânt Parlamentului României. Un gest corect, onest, care ţine de maturitate politică. Astăzi am văzut o alabala portocala toată ziua. Vine, nu vine, de la 11 încolo tot felul de ştiri pe surse. Şi iată, acum, în Biroul Permanent, ni s-a confirmat fără niciun motiv foarte clar că programul se schimbă şi domnul Zelenski va veni să se întâlnească numai cu preşedinţii camerelor şi nu va mai fi acea cuvântare a dânsului în faţa plenului reunit al Parlamentului României. (...) Eu sper, mai am o speranţă mică, că totuşi domnul Zelenski va veni astăzi în Parlament. Lăsaţi-mă să cred asta. Ziua nu s-a terminat, după câte schimbări au fost până acum. Poate, iată, vom vedea că se întâmplă şi acest lucru. Cum spuneam, ziua nu s-a terminat. Am speranţa asta. Nu vreau să cred că marii oameni de stat ai României se ascund sub mese de frica lui Şoşoacă, pentru că această întrebare a fost pe buzele tuturor, ca urmare a ameninţărilor Dianei Şoşoacă din spaţiul virtual. Domnul Zelesnki este un om curajos şi stă de doi ani de zile sub bombe şi sub gloanţe. Cu siguranţă că nu s-ar fi speriat de o doamnă senator mai gălăgioasă, care vorbeşte mult şi tare şi filmează non-stop”, adaugă Moşteanu.

Deputatul USR apreciază că „a fost cumva o bâlbâială rapidă şi hai să băgăm asta sub preş”.

„Nu m-au convins. Am această speranţă că domnul Zelenski va veni, sper. Nu vreau să cred că statul român s-a speriat de Diana Şoşoacă. Am fi, cum spuneam, de râsul curcilor. Nu vreau să accept asta”, încheie Moşteanu.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urma să ţină un discurs în plenul reunit al Parlamentului, dar şedinţa a fost anulată.