Năsui: Salariul minim ar trebui înghețat, e folosit ca armă fiscală. Ce spune despre „munca la gri”

Claudiu Năsui afirmă că salariul minim „ar trebui înghețat, pentru că salariul minim în România este folosit ca armă fiscală, pentru a extrage mai mulți bani din taxele pe salarii în România”.

Deputatul USR precizează că „România este lideră în Europa într-un clasament foarte rușinos, al celor mai mari taxe pe salariile mici, mai ales pe salariul minim. Nimeni în Europa nu taxează salariul minim cât taxează România. Tocmai de aceea, Guvernul folosește acest salariu minim pentru a-și crește veniturile”.

Fostul ministru al Economiei subliniază că „s-a creat în societate un fenomen cunoscut și de ANAF și de ITM și de toată lumea, acea faimoasă muncă la gri. Dacă întrebați un francez despre munca la gri, nu știe ce-i aia, știe ce-i munca la negru, știe ce-i munca la alb, dar munca la gri nu știe ce e, pentru că taxele în Franța pe salariile mici nu sunt atât de mari, nu rentează să angajezi pe cineva la gri, adică să-l plătești oficial cu salariul minim și restul să i-l dai ilegal în plic, deci trebuie spus, e ilegal, dar e o practică. De ce se întâmplă practic aceasta? Pentru că sunt taxele acestea sunt foarte mari. Deci creșterea aceasta a salariului minim care va face și mai mari taxele nu o să ajute România, dar va ajuta bugetul de stat”.

Social-democrații pledează pentru majorarea salariului minim. Salariul minim va crește în 2026, dădea asigurări, marți, deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii. „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește”, adăuga el.