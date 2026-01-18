Reacția președintelui Nicușor Dan, cu privire la tensiunile dintre Trump si Groenlanda

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente”, a postat Dan pe X.

„Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”, adaugă președintele.

Mai devreme, țările vizate de amenințarea președintelui american Donald Trump cu impunerea de tarife ca urmare a opoziției lor față de planurile sale privind Groenlanda, au anunțat că „vor rămâne unite” în răspunsul lor.

„Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să ducă la o spirală descendentă periculoasă”, au declarat Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.