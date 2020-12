Negocieri partide - formarea Guvernului. Discuţiile oficiale între PNL, USR-PLUS şi UDMR încep sâmbătă. Cele neoficiale au început deja

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a anunţat că sâmbătă încep discuţiile oficiale între PNL, USR-PLUS şi UDMR pentru guvernare, după întâlnirea informală cu preşedintele Klaus Iohannis şi liderii celorlalte formaţiuni politice.

„Astăzi dimineaţă, în prezenţa preşedintelui statului am avut o discuţie informală cu preşedinţii PNL şi USR, Ludovic Orban şi Dan Barna, respectiv cu preşedintele executiv PLUS, Dragoş Tudorache. Concluzia întâlnirii este că sâmbătă vom iniţia discuţiile oficiale între cele trei partide – PNL, USR-PLUS şi UDMR – în vederea formării unei majorităţi parlamentare şi a guvernării comune”, a anunţat Kelemen Hunor.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, joi dimineaţă, o întâlnire neoficială la Cotroceni, cu premierul propus, Florin Cîţu, şi cu liderii partidelor în jurul cărora se va forma majoritatea parlamentară.

Barna: Discuţiile pentru formarea coaliţiei de guvernare au început

Discuţiile pentru formarea coaliţiei de guvernare au început, iar de sâmbătă vom avea discuţii aprofundate între cele trei partide – USR PLUS, PNL şi UDMR, spune Dan Barna, care precizează că la Cotroceni nu s-a discutat despre poziţii sau nominalizări de miniştri.



„Discuţiile pentru formarea coaliţiei de guvernare au început. În această dimineaţă am participat alături de colegul meu Dragoş Tudorache la o primă discuţie cu preşedinţii PNL şi UDMR, Ludovic Orban şi Kelemen Hunor. La prima parte a întâlnirii a participat şi presedintele Klaus Iohannis. Începând de sâmbătă vom avea discuţii aprofundate între cele trei partide – USR PLUS, PNL şi UDMR pornind cu priorităţile programului de guvernare al viitorului cabinet si continuând cu structura guvernului şi structura majorităţii parlamentare. Nu s-a discutat despre poziţii sau nominalizări de miniştri, fiind discutate doar alternative posibile de calendar pentru finalizarea procesului ce demarează sâmbătă”, anunţă Dan Barna.

El arată că au fost discutate, de asemenea, necesitatea respectării ponderilor de reprezentare rezultate în urma votului de duminică şi a principiilor de colaborare loială şi corectă.

„Ne dorim ca aceste discuţii să se finalizeze cât mai repede cu un acord şi după învestirea noului parlament să avem şi noul guvern. În acelaşi timp suntem hotărâţi să dezbatem cât timp este nevoie pentru a ne asigura că mandatul reformist dat de alegătorii USR PLUS se va regăsi în mod semnificativ în programul şi structura guvernului şi a viitorului parlament”, conchide Barna.

Nominalizarea lui Florin Cîţu

Liberalii au anunţat că îl susţin pe actualul ministru al Finanţelor, Florin Cîţu, pentru funcţia de premier. „Cu o singură abţinere, Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal a decis ca propunerea noastră pentru funcţia de premier să fie Florin Cîţu”, a spus, miercuri seară, Ludovic Orban.

Reacţiile nu au întârziat să apară imediat după anunţ.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a spus că Florin Cîţu nu este o propunere serioasă, ci „de etapă”, în aşteptarea altor mişcări.

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a afirmat că PSD nu va vota un astfel de guvern. „Românii i-au sancţionat pe toţi, nu doar pe Orban”, spunea Ciolacu.

La rândul său, preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, spunea că, indiferent de propunerea de premier pe care o va face preşedintele Klaus Iohannis, USR PLUS va testa „apetitul” premierului desemnat de a se angaja la reforme.

Copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, spunea că propunerea PNL pentru funcţia de premier că este „o glumă”, „o cacealma” cu care preşedintele intenţionează să îşi impună Guvernul.