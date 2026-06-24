Negoiță îl compară pe Nicușor Dan cu Ion Iliescu: Varianta mai creață și cu ceva mai mult păr

Invitat în emisiunea Ai aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Negoiță a spus că îl cunoștea „bine” atât pe Iliescu, cât și pe Nicușor Dan și a afirmat că actualul președinte este, în felul său, „varianta mai creață și cu ceva mai mult păr” a fostului șef al statului.

Negoiță a explicat declarația evocând trăsături precum „zâmbitor, jovial, sărac și curat”, sugerând astfel un tip de personalitate pe care și-l imaginează la șeful statului. În același context, el l-a elogiat pe Iliescu, spunând că „a făcut și lucruri bune”, în ciuda controverselor din istoria sa politică.

Edilul a încheiat cu o referire la o idee atribuită dramaturgului George Bernard Shaw despre democrație, afirmând că aceasta garantează că oamenii sunt „conduși de oamenii pe care îi merităm”.