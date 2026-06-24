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Negoiță îl compară pe Nicușor Dan cu Ion Iliescu: Varianta mai creață și cu ceva mai mult păr

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a făcut o comparație neașteptată între Nicușor Dan și fostul președinte Ion Iliescu.
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Andrei Rachieru
24 iun. 2026, 16:23, Politic
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Invitat în emisiunea Ai aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Negoiță a spus că îl cunoștea „bine” atât pe Iliescu, cât și pe Nicușor Dan și a afirmat că actualul președinte este, în felul său, „varianta mai creață și cu ceva mai mult păr” a fostului șef al statului.

Negoiță a explicat declarația evocând trăsături precum „zâmbitor, jovial, sărac și curat”, sugerând astfel un tip de personalitate pe care și-l imaginează la șeful statului. În același context, el l-a elogiat pe Iliescu, spunând că „a făcut și lucruri bune”, în ciuda controverselor din istoria sa politică.

Edilul a încheiat cu o referire la o idee atribuită dramaturgului George Bernard Shaw despre democrație, afirmând că aceasta garantează că oamenii sunt „conduși de oamenii pe care îi merităm”.

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