Nicușor Dan, după discuția cu Andrej Plenkovic: România și Croația vor continua cooperarea strânsă în UE, NATO și OECD

Președintele României Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj diplomatic important pe platforma X, despre discuția purtată cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković.

În mesajul său, Nicușor Dan a scris despre importanța relațiilor bilaterale dintre România și Croația și a precizat angajamentul comun pentru o cooperare consolidată în cadrul Uniunii Europene, NATO și în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

„Am discutat astăzi cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic. Țările noastre se bucură de relații bilaterale excelente și am convenit să continuăm coordonarea și cooperarea noastră strânsă în UE, NATO și privind aderarea noastră la #OECD. Aștept cu nerăbdare să-l întâlnesc în curând”, a scris Nicușor Dan pe X.

I spoke today with the Prime Minister of Croatia Andrej Plenkovic @AndrejPlenkovic.

Our countries enjoy excellent bilateral relations, and we agreed to continue our close coordination and cooperation in the EU, NATO and on our accession to the #OECD.

Looking forward to meeting…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 4, 2025