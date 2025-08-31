Nicușor Dan în vizită oficială în Republica Moldova de Ziua Limbii Române. Care este programul zilei

Programul vizitei a început la ora 08:40, când șeful statului român a fost primit la Reședința de Stat de președinta Maia Sandu. Ulterior, la ora 10:00, Nicușor Dan participă la evenimentul „Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Potrivit Administrației Prezidențiale, alocuțiunea sa din deschiderea evenimentului este transmisă live prin sistemul oficial de difuzare și pe site-ul instituției.

Depunere de flori la bustul lui Eminescu și concert la Strășeni

După momentele oficiale din capitala Republicii Moldova, președintele României se deplasează la Strășeni. De la ora 11:15, Nicușor Dan depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu, simbol al culturii românești. Vizita continuă la ora 11:45 cu participarea la concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat la Casa de Cultură din municipiu.

O relație apropiată București–Chișinău

Este a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova în numai trei luni de mandat. Prima deplasare externă ca președinte al României a avut loc pe 10 iunie, tot la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu, premierul Dorin Recean și președintele Parlamentului, Igor Grosu. În plus, la începutul lunii august, Nicușor Dan a revenit într-o vizită neoficială, participând alături de Maia Sandu la „Festivalul Lupilor” din Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.