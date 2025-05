Nicușor Dan: Întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune azi

„România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică. Și așa cum ați dovedit că puteți să faceți campania asta, vă rog să continuați să activați pentru România. (..:) România va avea un nou președinte. Președintele ăsta, în echilibru de putere cu celelalte putere ale statului, va avea nevoie în continuare de sprijinul vostru al societății”, a spus Nicușor Dan în fața susținătorilor adunați în fața sediului său de campanie.

El a adresat un mesaj și celor care nu l-au votat.

„Întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opțiune azi și pentru cei care au avut o altă opțiune într-unul întâi.(…) Avem de construit o Românie împreună, indiferent de opțiunile politice. Avem de construit o Românie împreună cu românii din România. Avem de construit o Românie împreună cu românii din diaspora. Avem de construit o Românie împreună cu românii din Basarabia și din celelalte teritorii din jurul României”, a mai spus el.

„Să continuăm să credem în România și de mâine la muncă!”, a încheiat Nicușor Dan.