Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

David Popovici este campion mondial la 200m liber, după ce a obținut aurul în Singapore. Popovici a plecat de pe culoarul al șaselea și a încheiat cu timpul de 1:43.53 minute, după ce la jumătatea cursei era al patrulea.

După victorie, într-un interviu acordat publicației Golazo.ro, David Popovici a povestit cum a fost pe punctul de a se retrage din competiție cu doar 3 zile înainte.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura. Îmi părea rău de toți. (…) Simțeam că nu pot să mai continui”, a spus Popovici pentru sursa citată.

Înotătorul român a menționat și faptul că în acest an a atins timpi pe care nu i-a mai atins anterior și întocmai această situație i-a cauzat o stare de frică.

„Nu aș fi putut să trec singur prin bariera asta”

„Toate astea m-au făcut să înțeleg cât de mult pot să mă apropii de ceea ce credeam eu a fi limitele înotului și limitele mele. În momentul în care am văzut că pot să ating cumva acel potențial (…) m-a cuprins o frică incredibilă”, a spus Popovici pentru Golazo.ro.

Campionul olimpic a vorbit și despre faptul că după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, el a ales să își prioritizeze sănătatea mintală și că în cazul Mondialelor la Natație de la Singapore, sprijinul celor din jurul său l-au ajutat mult în luarea deciziei.

„Nu aș fi putut să trec singur prin bariera asta. Au fost esențiali oamenii din jurul meu, mai ales iubita mea, ai mei. (…) Ai nevoie de un grup solid în jurul tău care să-ți amintească că meriți, că ești suficient de bun”, a mai spus David Popovici.

Tânărul campion va reveni în bazinul de la Singapore miercuri dimineață, în seriile probei de 100m liber, în jurul orei 5:50.