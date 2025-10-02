Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: România s-a alăturat inițiativei de a înființa o Coaliție Europeană împotriva Drogurilor

Nicușor Dan a anunțat că România s-a alăturat inițiativei înființării Coaliției Europene împotriva Drogurilor. Organizația va fi înființată la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron și a premierului italian Giorgia Meloni.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Daiana Rob
02 oct. 2025, 16:58, Politic

Anunțul a fost dat de președinte joi, pe pagina sa de Facebook.

„România s-a alăturat inițiativei lansate de președintele Emmanuel Macron și de premierul Giorgia Meloni privind o Coaliție Europeană împotriva Drogurilor. Avem nevoie urgentă de o abordare cuprinzătoare la nivel european pentru a răspunde acestei probleme grave”, a scris Dan.

Acesta a mai precizat că drogurile reprezintă una dintre principalele amenințări pentru siguranța și sănătatea cetățenilor europeni.

„Drogurile reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa siguranței și sănătății cetățenilor europeni, iar prioritatea noastră este găsirea unor soluții comune pentru a-i proteja”, a conchis președintele.

În aceste zile, alături de alți zeci de lideri europeni, Dan se află la Copenhaga, cu prilejul reuniunii Comunității Politice Europene.