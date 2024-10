UPDATE Prefectul Capitalei anunţă că atacă dispoziţia lui Nicuşor Dan de demolare din zona Unirii

UPDATE Acum la faţa locului au fost aduse buldozere pentru demolarea gardului şantierului, iar angajaţii şi poliţiştii locali de la Sectorului 4 au făcut zid pentru a împiedica Poliţia Locală a municipiului Bucureşti.

UPDATE Poliţia Capitalei a precizat că a fost întocmit dosar penal pe numele şoferul buldozerului a rănit doi angajaţi ai Primăriei Sectorului 4.

„Având în vedere sesizarea, poliţiştii Serviciului de Poliţie pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu şi au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi lovire sau alte violenţe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unităţii de parchet. La faţa locului au intervenit şi echipaje de prim-ajutor, care au acordat celor două victime îngrijiri medicale de specialitate. În continuare, la faţa locului, rămân echipaje de poliţiştii şi jadarmi, pentru dispunerea măsurilor din competenţă”, a transmis Poliţia Capitalei, într-un comunicat.

Ştire iniţială

„Eu am venit cu o dispoziţie legală şi am solicitat sprijinul Poliţiei Naţionale”, a spus Nicuşor Dan.

El susţine că a cerut sprijinul Poliţiei pentru a pune în aplicare dispoziţia.

VIDEO

„Noi avem o singură problemă aici. Avem un teren care ne aparţine şi pe care s-au instalat nişte cetăţeni. I-am solicuitat să plece, n-au vrut. Am crezut la ora două când ne-am dus la poliţia naţională, am crezut că ei vor fi în stare să se uite la nişte acte, să spună cine are dreptate, am pierdut două ore degeaba, după care ne-am dus la Primăria Capitalei şi am emis această dispoziţie de demolare, pe care acum aşteptăm ca Poliţia naţională să ne ajute să o punem în aplicare”, a declarat primarul general.

Poliţia Capitalei şi Jandarmeria Capitalei au anunţat că asigură măsuri de ordine şi siguranţă publică, în vederea prevenirii escaladării conflictului.

„De asemenea, vă comunicăm faptul că, după studierea documentelor depuse, a reieşit faptul că există un litigiu civil, drept pentru care doar instanţa de judecată este competentă a soluţiona situaţia. Totodată, dacă vor fi sesizate fapte de natură penală sau contravenţională, se vor dispune măsuri în consecinţă”, a transmis Poliţia Capitalei.

Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă a anunţat luni că au început lucrările de refacere din temelii a Planşeului Unirii. El a precizat că lucrările se derulează într-un spaţiu deja securizat şi nu vor afecta circulaţia rutieră sau pietonală.

„Punem în siguranţă centrul Capitalei! De la ora 00.00, am început lucrările de refacere din temelii a Planşeului Unirii, placa de beton veche de aproape 100 de ani, analizată de experţi şi declarată un pericol public”, scrie pe Facebook Daniel Băluţă.

Acesta l-a acuzat de mai multe ori pe Nicuşor Dan că a blocat lucrările, în ciuda stării avansate de degradare a structurii.

Primarul Capitalei a negat în repetate rânduri că situaţia de la Piaţa Unirii este atât de gravă precum afirmă Daniel Băluţă.

