Băluţă bate în retragere: Pentru a pune în siguranţă viaţa angajaţilor primăriei

Primarul Sectorului 4 al Capitalei anunţă că doi angajaţi ai primăriei au fost răniţi în timpul incidentelor din zona Unirii de luni seara.

„Sunt şocat de efectele generate de demersul legal de a pune în siguranţă centrul Capitalei, care au condus, astă seară, la rănirea celor doi colegi de la Primăria Sectorului 4, loviţi în timpul intervenţiei brutale, cu excavatoarele Primăriei Generale. Suntem alături de colegii răniţi şi de familiile lor”, a scris pe Facebook Daniel Băluţă.

Acesta spune că a decis retragerea „de îndată a tuturor”.

„Pentru a pune în siguranţă integritatea şi viaţa angajaţilor Primăriei Sector 4, dar şi a echipelor care lucrează la consolidarea planşeului peste râul Dâmboviţa de la Piaţa Unirii, am decis retragerea de îndată a tuturor. Consider că violenţa nu are ce căuta într-o administraţie de capitală europeană”, a adăugat edilul.