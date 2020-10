Noul logo de campanie imprimat pe tricourile susţinătorilor lui Trump, ironizat pe Twitter. Utilizatorii au sesizat asemănarea cu un simbol nazist

Pe site-ul de campanie al preşedintelui Donald Trump este promovat un tricou care poartă noul logo electoral. Emblema înfăţişează un vultur care ţine steagul Statelor Unite şi sub el se află panglica de campaniei electorale.

În timp ce vulturii sunt folosiţi ca embleme pentru a simboliza puterea încă de pe vremea Imperiului Roman, noul logo de campanie al preşedintelui Trump seamănă izbitor cu un simbol nazist. Iar utilizatorii Twitter nu au ratat ocazia să îl taxeze pe preşedintele american.

Trump is campaigning for reelection with a Nazi symbol. Again.



On the left: an official Trump/Pence “America First” tee.



On the right; the Iron Eagle, the symbol of the Nazi party.



It’s not an accident. Bigotry is his brand. pic.twitter.com/ceepuGl3U3