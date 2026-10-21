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Noul șef al diplomației, tur de forță la început de mandat. Discuții cu omologii din Republica Moldova, Estonia, Letonia și Lituania

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a discutat cu omologii din Republica Moldova și Estonia despre sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului și consolidarea cooperării în domeniul securității pentru apărarea Flancului Estic al NATO.
Noul șef al diplomației, tur de forță la început de mandat. Discuții cu omologii din Republica Moldova, Estonia, Letonia și Lituania
Sursa foto: Dan Neculăescu / X
Maria Nițu
21 oct. 2026, 18:08, Politic
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Discuții și cu miniștri de Externe din Lituania și Letonia

Dan Neculăescu a anunțat miercuri seară că, în timpul zilei de astăzi, a purtat discuții telefonice și cu alți doi miniștri de Externe, mai exact, ai Letoniei și Lituaniei.

„Un singur front, două mări: Marea Baltică și Marea Neagră. Piloții noștri au apărat recent cerul Lituaniei. România și Lituania vor deveni mai apropiate și mai conectate, pentru un Flanc Estic al NATO mai puternic. O discuție excelentă cu Kestutis Budrys”, a scris Neculăescu pe X.

Ministrul de Externe român a avut o discuție importantă astăzi și cu ministra de Externe a Letoniei, Baiba Braze, potrivit unui mesaj transmis pe X.

„Un schimb de opinii valoros astăzi cu Braze Baiba. România și Letonia sunt aliați apropiați, ferm angajați în favoarea securității euro-atlantice. Securitatea la Marea Neagră înseamnă securitate alimentară globală. Susținere pentru activitatea Letoniei în cadrul Consiliului de Securitate al ONU”, a scris el pe X.

Știrea inițială

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a avut miercuri o convorbire telefonică cu omologul său din Republica Moldova, Mihai Popșoi, căruia i-a transmis că sprijinul României pentru integrarea europeană a Chișinăului rămâne ferm.

„Am avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul meu din Republica Moldova, Mihai Popșoi. L-am reasigurat că sprijinul României pentru parcursul european al Chișinăului rămâne ferm, în spiritul Parteneriatului nostru strategic”, a transmis ministrul de Externe într-o postare pe platforma X.

Acesta a precizat că interconectarea și investițiile românești reprezintă priorități pentru România, iar proiectele din aceste domenii vor continua.

„Interconectarea și investițiile românești reprezintă prioritatea noastră și continuăm să avansăm activ pe toate proiectele relevante”, a mai scris ministrul.

Discuții cu ministrul de Externe al Estoniei despre securitatea NATO

Dan Neculăescu a discutat și cu ministrul de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, despre consolidarea cooperării în domeniul securității dintre România și Estonia.

Ministrul român a scris că cele două țări acționează împreună pentru apărarea Flancului Estic al NATO, de la Marea Neagră până la Marea Baltică.

„O discuție bună cu Margus Tsahkna despre intensificarea cooperării în domeniul securității între România și Estonia. Acționăm unitar pentru a apăra Flancul Estic al NATO, de la Marea Neagră până la Marea Baltică, bazându-ne pe o coordonare solidă, atât la nivel bilateral, cât și în calitate de aliați și state membre ale UE”, a scris Dan Neculăescu pe X.

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