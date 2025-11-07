Noul vânător de mine marine al României, prezentat vineri în Portul militar Constanţa

Vânătorul de mine M 271 este cea de-a doua navă livrată României în baza acordului dintre guvernele României şi Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Prezentarea navei şi a echipajului a avut loc vineri în Portul militar Constanţa, în prezenţa ministrului Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, şi a şefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

Ministrul Apărării a apreciat că nava creşte semnificativ capacitatea de luptă a Forţelor Navale Române. El a amintit că, din cele peste 70 de programe de înzestrare derulate în prezent de Armata României, circa 20 sunt destinate marinei militare, printre acestea numărându-se sistemele mobile de lansare rachete anti-navă, remorcherele maritime, elicopterele echipate cu capabilităţi de luptă la suprafaţă şi vehiculele de asalt amfibiu pentru infanteria marină.

Şeful Statului Major al Apărării a spus că „marşul de peste 4.000 de mile marine al vânătorului de mine Căpitan Constantin Dumitrescu nu a fost doar o deplasare pe mare, ci o demonstraţie de profesionalism, rezilienţă şi spirit de echipă din partea militarilor români. Aceşti oameni reprezintă forţa reală a Armatei României. Sosirea navei în Portul Constanţa întăreşte capacitatea noastră de acţiune în Marea Neagră şi contribuie la consolidarea posturii defensive a NATO pe flancul estic”.

Conducerea MApN a vizitat şi Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, unde a avut o întâlnire cu studenţii şi cu cadrele didactice.