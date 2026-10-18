„Nu ne așteaptă o perioadă ușoară”. Luca Niculescu, prima întâlnire cu viitorii miniștri

„Astăzi m-am întâlnit cu echipa propusă pentru viitorul Guvern. Am avut o discuție deschisă despre responsabilitatea pe care ne-o asumăm și despre ceea ce avem de făcut în perioada următoare.

Nu ne așteaptă o perioadă ușoară”, a transmis Niculescu.

„Sunt multe probleme care nu mai pot fi amânate și mulți români care așteaptă, pe bună dreptate, soluții.

Am discutat despre programul de guvernare și, mai ales, despre cum îl vom pune în practică. Le-am spus colegilor că, deși venim din medii diferite – unii din politică, alții din lumea universitară, din cultură sau din mediul antreprenorial –, vom forma o singură echipă, cu un singur obiectiv: să facem lucrurile să meargă mai bine în România. Vreau să lucrăm împreună, să ne ascultăm, să învățăm unii de la alții și să căutăm cele mai bune soluții. Ceea ce contează nu este ce promitem, ci ce reușim să schimbăm în bine în viața oamenilor.

Am vorbit și despre securitatea României, despre parteneriatele noastre externe și despre nevoia de a pune tot mai mult accent pe diplomația economică. Relațiile noastre externe trebuie să însemne și mai multe investiții, noi piețe pentru firmele românești și locuri de muncă.

Mâine și marți vor avea loc audierile în Parlament, urmate de votul de învestitură. Le vom aborda cu seriozitate și cu respect față de cei care reprezintă cetățenii.

România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline” – este mesajul postat de Luca Niculescu.

Miniștrii propuși vor fi audiați în comisiile parlamentare luni și marți. Marți, de la ora 14:00, plenul reunit al Parlamentului votează învestitura. Guvernul are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Cabinetul propus are 18 miniștri, inclusiv doi miniștri delegați, majoritatea de la PSD, restul independenți. PNL și UDMR au anunțat că sunt dispuse să voteze învestirea fără să intre la guvernare, iar USR a anunțat că va vota împotrivă.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier în cinci luni.