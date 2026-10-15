BREAKING NEWS Lista oficială a guvernului Niculescu a ajuns în Parlament. Cine sunt cei 19 membri propuși

Miniștrii propuși vor fi audiați luni, 19 octombrie, în comisiile parlamentare, iar votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat marți, 20 octombrie.

PNL și UDMR au anunțat că vor susține guvernul, iar USR se opune.

Lista completă:

Prim-ministru: Luca-Alexandru Niculescu (independent)

Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Transporturi și Infrastructură: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

Finanțe: Alexandru Nazare (independent)

Afaceri Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)

Justiție: Radu Marinescu (PSD)

Apărare Națională: Ștefan-Radu Oprea (PSD)

Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)

Ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru (independent)

Energie: Dumitru Chisăliță (independent)

Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin-Ionuț Barbu (PSD)

Mediu, Ape și Păduri: Natalia-Elena Intotero (PSD)

Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)

Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)

Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre-Florin Manole (PSD)

Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)

Educație și Cercetare: Valentin-Sorin Costreie (independent)

Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)

Cultură: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent).

Birourile Permanente Reunite urmează să se reunească la ora 20.30 în format online.