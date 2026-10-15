Cine este Daniel Cătălin Zamfir, propunerea de ministru al Economiei în guvernul Niculescu

Senatorul PSD, Daniel Cătălin Zamfir s-a născut la Petroșani, județul Hunedoara. Zamfir a absolvit în 1993 Institutul de Construcţii Bucureşti.

Potrivit CV-ului său publicat pe pagina Camerei Deputaților, acesta a urmat, de-a lungul timpului, mai multe cursuri de perfecționare în management, dar și în cadrul Colegiului Național pentru Apărare.

La începutul carierei sale, Zamfir a ocupat funcția de director în cadrul unei firme private din Capitală. Ulterior, acesta a ocupat pentru doi ani funcția de director la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Zamfir a intrat în politică, în anul 1998 ca membru al fostului Partid Democrat, devenind ulterior, pentru un an, președinte de filială.

Timp de 4 ani, din 2008 până în 2012, acestea a fost consultant în domeniile infrastructură și fonduri europene ca persoană fizică autorizată. Acesta a devenit, în 2012, deputat și în 2016 senator pe listele PNL.

Zamfir, conflict cu Orban

În 2018, Zamfir a intrat în conflict cu conducerea PNL, în special cu Ludovic Orban. Disputa a fost legată inclusiv de susținerea proiectelor sale legislative privind relația dintre bănci și clienți. Conducerea PNL a decis să propună excluderea sa, iar Zamfir a anunțat că pleacă din partid.

El a susținut că inițiativele sale urmăreau protejarea cetățenilor în raport cu instituțiile financiare, în timp ce conducerea partidului îi reproșa abateri de la linia politică. Ulterior, a trecut la ALDE.

În 2016, ca deputat PNL, Zamfir a inițiat Daniel Zamfir a inițiat legea dării în plată, document care își propunea să aducă un echilibru la acea vreme „să aducă un echilibru între clienţi şi bancă”, fiind creată pentru românii care aveau un loc de muncă, însă din cauza clauzelor „abuzive” nu-și mai puteau plăti creditul. Legea a fost ulterior adoptată.

Acesta s-a înscris ca senator independent în PSD în 2019, iar din 2020 acesta a devenit membru parlamentar. În 2022 acesta a fost președintele Comisiei Economice pentru industrii și Servicii. Un am mai târziu, el era membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, iar în 2023 Zamfir activa în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Declarație de avere

Potrivit declarației de avere pe anul 2024, depuse în ianuarie 2025, Zamfir avea mai multe terenuri în 3 localități din județul Ilfov Ștefăneștii de Jos, Voluntari și Bolintin Vale, alături de o casă de locuit în Voluntari. În declarația de avere a lui Zamfir mai apar și bijuterii sau obiecte de art cu o valoare de 16.000 de euro.

În ceea ce privește venitul, Daniel Zamfir câștiga anual peste 141.000 de lei din activitatea de senator.

Poziții și controverse

În 2014, Zamfir a fost declarat de ANI ca fiind în incompatibilitate în perioada în care era deputat, deoarece deținea simultan funcția parlamentară și anumite calități legate de o societate comercială și de un PFA. Atunci, acesta anunțase că va contesta raportul în instanță, dar și că societatea comercială pe care o conducea era deja în procedură de radiere.

În luna iulie a acestui an, atunci când a fost votată Reforma ANI care conținea și amendamentul PSD, Zamfir a acuzat că blocarea amendamentului ar pune în pericol 770 de milioane de euro din PNRR și l-a acuzat pe Bolojan că încearcă să îl protejeze pe Fritz. Cu toate acestea, ulterior, Reforma ANI a trecut.

Au existat și momente de echilibru. Atunci când „legea dublului examen” pentru elevii de clasa a VII-a s-a dezbătut în Senat, Zamfir a propus retrimiterea proiectului la comisie, pentru clarificarea amendamentelor privind amânarea sau eliminarea examenului suplimentar.

Lista cu miniștri, dar și programul de Guvernare este depusă în Parlament, joi, iar miniștrii propuși vor fi audiați, săptămâna viitoare, luni. Votul de învestire al Guvernului Niculescu va avea loc, marți.