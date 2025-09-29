O dronă ucraineană a distrus un elicopter rusesc Mi-28N

O dronă ucraineană FPV (first-person-view) a doborât un elicopter rusesc Mi-28N în regiunea Donețk, a declarat, luni, Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot, potrivit The Kyiv Independent.

Piloții din Brigada 59 a Forțelor Sistemelor Fără Pilot au distrus elicopterul rus în apropierea satului Kotliarivka. Lovitura a fost atribuită eforturilor coordonate de informații și operaționale ale Forțelor Sistemelor Fără Pilot.

Kotliarivka este situat în regiunea Donețk ocupată de Rusia, lângă granița cu regiunea Dnipropetrovsk, la aproximativ 20 de kilometri de satul Mezhova.

„Oricine zboară acolo – să fie pregătit”, se arată în declarația brigăzii. „Pentru viitor: nu ne faceți din aer – vă va costa scump”.

Mi-28N este un elicopter de atac rusesc construit pentru luptă în orice condiții meteorologice, zi și noapte. Echipat cu blindaj greu și o serie de arme, este proiectat să atace tancuri, infanterie și alte ținte pe câmpul de luptă cu precizie și putere de foc.

Nu este prima dată când Ucraina doboară un elicopter, un bun evaluat la aproximativ 16 milioane de dolari, folosind o dronă FPV relativ ieftină, care costă doar câteva mii de dolari.

Forțele ucrainene au doborât cu succes un Mi-28 deasupra regiunii Kursk din Rusia în august 2024, folosind aceeași tactică, marcând primul incident de acest fel și descriindu-l ca „o operațiune specială unică în istoria militară”.