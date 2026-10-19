„O majoritate ascunsă”. Peiu: Cele patru motive pentru care AUR refuză să voteze Guvernul Luca Niculescu

Peiu a spus, luni, pentru Digi24, că decizia finală nu a fost încă luată, dar că AUR va transmite probabil un mesaj în plen și apoi va ieși din sală. „Probabil că așa vom face. Nu, n-am luat-o încă, dar așa cred că va fi”, a precizat senatorul.

„Ilegitimitate” și „o majoritate ascunsă”

Primul motiv invocat de Peiu este ceea ce el numește ilegitimitatea Guvernului, pe fondul modului în care a acționat președintele Nicușor Dan. Liderul senatorilor AUR a vorbit și despre „o imoralitate”, susținând că noul Executiv se bazează pe o majoritate care „nu este la vedere”.

Premierul desemnat și miniștrii contestați

Al doilea motiv privește componența Guvernului. Peiu a afirmat că premierul desemnat nu a lămurit numirea fratelui său într-o funcție la care, în opinia senatorului, nu avea dreptul. Este vorba despre Teodor Niculescu, promovat recent director tehnic la CFR Călători, numire pe care Peiu o criticase deja săptămâna trecută.

Liderul AUR i-a menționat și pe Alexandru Nazare, Florin Manole și Florin Barbu, despre care a spus că sunt, în opinia partidului, „parțial vinovați” de criza economică.

Programul și dimensiunea Guvernului

Al treilea motiv este programul de guvernare, pe care Peiu l-a descris drept o înșiruire de promisiuni fără bază reală.

Al patrulea ține de mărimea Cabinetului. „18 miniștri plus prim-ministru este, după părerea noastră, o chestiune inacceptabilă într-o vreme în care restul populației se chinuie să strângă cureaua”, a declarat Peiu.

Votul de învestire este programat marți, de la ora 14:00, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. Audierile sunt în curs.

Guvernul Niculescu are nevoie de cel puțin 233 de voturi.