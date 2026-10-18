Oprea, atac la foștii parteneri de guvernare: „Dacă sunt nori, PSD este de vină”. De ce spune că a căzut Guvernul Bolojan

Oprea a invocat și „încăpățânarea domnului Bolojan” și a susținut că românii au simțit că lucrurile nu se îndreptau într-o direcție bună.

Declarațiile au venit după ce lui Oprea i-au fost amintite acuzațiile lui Radu Miruță privind situația industriei românești de apărare și responsabilitatea PSD pentru problemele acumulate în fabricile de armament.

„Dacă plouă, dacă nu plouă, dacă iese soarele, dacă sunt nori, PSD este de vină”

Oprea a răspuns acuzațiilor printr-o ironie la adresa modului în care, în opinia sa, PSD a fost tratat în perioada fostei guvernări.

„Există acest partid care, orice s-ar întâmpla, dacă plouă, dacă nu plouă, dacă iese soarele, dacă sunt nori, PSD este de vină. De aceea nici nu am putut să lucrăm împreună (…) și încăpățânarea domnului Bolojan, au făcut ca acest guvern să pice, pentru că românii au simțit că lucrurile nu merg într-o direcție bună”, a declarat Ștefan Radu Oprea.

Ministrul propus al Apărării a trecut apoi de la disputa politică la situația industriei naționale de apărare, contestând criticile formulate de Radu Miruță.

Oprea îl atacă pe Radu Miruță: Nu trebuie să ne batem joc de industria apărării

Ștefan-Radu Oprea a dat ca exemplu Uzina Mecanică Sadu, despre care a afirmat că a înregistrat o scădere puternică a cifrei de afaceri.

„Dar, lăsând gluma la o parte, spre exemplu, în uzina nemaipomenită de la Sadu, anul trecut, cred că cifra de afaceri undeva la 7 milioane de lei, cu un an înainte 34 sau 35 de milioane, de vreo 5 ori mai mare. Acel minunat salvator, care a fost trimis să repare, a reparat o scădere de aproape 5 ori a cifrei de afaceri”, a declarat Oprea.

El a continuat criticile, afirmând că angajații industriei de apărare trebuie respectați și că disputele politice nu ar trebui purtate în detrimentul acestui sector.

„Adică eu am respect pentru cei care muncesc și cei care lucrează în industria națională de apărare, dar nu trebuie să ne batem joc de ea. Așa cum a făcut domnul Miruță prin astfel de declarații”, a afirmat ministrul propus.

„De ce un minister a putut și altul nu a putut?”

Oprea a susținut că una dintre problemele companiilor din industria de apărare este lipsa contractelor și a făcut o comparație cu achizițiile realizate de Ministerul Afacerilor Interne.

„Să vă uitați în SAFE cu mare atenție și veți constata că pentru fabricile din cadrul Romarmului, din cadrul fabricilor care țin de industria națională de apărare, nu sunt contracte. Dacă vă veți uita la Ministerul Afacerilor Interne, la MAI, veți vedea că de acolo sunt contracte”, a spus Oprea.

El a continuat:

„Și atunci, de ce un minister a putut și altul nu a putut? Eu cred că atunci când suntem într-un minister, trebuie să lăsăm această luptă politică care nu este în favoarea cetățenilor români. Și trebuie să avem acea viziune, înțelepciune astfel încât să facem lucrurile să se miște.”

„Dacă sunt decizii proaste, le vom îndrepta”

Întrebat dacă, odată ajuns la conducerea Ministerului Apărării, intenționează să abroge unele dintre deciziile luate de Radu Miruță, Oprea a spus că va face mai întâi o evaluare.

„Nu știu în acest moment. Vom vedea pe măsură ce voi intra în minister și voi lucra împreună cu colegii de acolo. Dacă sunt decizii proaste, le vom îndrepta. Dacă sunt decizii bune, le vom continua în sensul de a face lucruri”, a declarat acesta.