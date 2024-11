Orban: Îi rog pe simpatizanţii mei să facă ceea ce am făcut eu

„Îi rog pe toţi simpatizanţii mei, pe toţi cei care cred în mine, să facă ceea ce am făcut eu. Dacă eu am putut să nu mă votez pe mine şi am votat... ştiţi voi pe cine, că v-am spus, vă rog şi pe voi să faceţi acelaşi lucru”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban s-a retras luni din cursa electorală, pentru a susţine un alt candidat de dreapta.

La alegerile prezidenţiale din acest an s-au înscris 14 candidaţi, însă Ludovic Orban s-a retras din cursa electorală.