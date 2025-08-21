Guvernul discută astăzi proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul 2. În ce situație se poate face plata unică

UPDATE 12:20 Românii vor putea lua 30% din pensia privată într-o tranșă, iar eșalonarea va fi pe cel puțin 8 ani

Executivul a crescut, în ședința de joi, ponderea tranșei maxime care poate fi încasată dintr-o dată din Pilonul 2 de pensii private la ieșirea din activitate, de la 25% la 30%, și a scăzut numărul minim de ani pe care poate fi eșalonată plata, de la 10 la 8 ani, potrivit informațiilor Mediafax din cadrul ședinței. Anunțul privind aprobarea proiectului de lege cu aceste modificări va fi făcut oficial într-un briefing de presă, arată sursele Mediafax.

Mai multe detalii, AICI.

Știrea inițială

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost inclus pe agenda ședinței de Guvern de joi. Documentul este elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și introdus în circuit și pe masa Guvernului de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Principalele nemulțumiri exprimate public cu privire la actualul proiect au vizat limitarea posibilității de plată unică a activelor la împlinirea vârstei de pensionare, respectiv o primă tranșă maximă de 25% și plata eșalonată pe 10 ani în cazul celor care au active care depășesc o valoare echivalentă a 12 indemnizații sociale (adică 15.372 de lei).

Valoarea unei indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public de pensii era, la sfârșitul anului 2024, de 1.281 lei. În acest sens, „valoarea activului personal care se situează sub pragul menționat mai sus (15.372 de lei – n.r.) este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăți eșalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă.

În expunerea de motive a acestui act normativ se menționează că Grupul de Lucru pentru Pensii Private al OCDE a formulat o singură recomandare prioritară: „adoptarea unei legislații care să definească și să structureze diferitele opțiuni de alocare a activelor acumulate pentru finanțarea pensionării, într-un mod care să asigure coerența cu proiectarea fazei de acumulare”, respectiv crearea cadrului legal privind plata pensiilor private.

Potrivit ultimelor date disponibile, respectiv cele din februarie 2025, în fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.