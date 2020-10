Orban: Încă nu am văzut impactul tergiversării adoptării Legii carantinei şi izolării

Premierul Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că impactul tergiversării adoptării Legii carantinei şi izolării încă nu a fost văzut, el precizând, însă, că autorităţile vor fi pregătite să ia toate măsurile, iar, luni, la sediul Ministerului Sănătăţii, va avea loc o întâlnire de lucru.

„Încă n-am văzut impactul tergiversării adoptării unei legi, în urma deciziei Curţii Constituţionale. Să nu uităm că nu am avut nicio posibilitate de a împiedica persoanele bolnave să iasă din spital, nu am avut nicio posibilitate de a dispune izolarea la domiciliu a persoanelor bolnave sau a persoanelor care au intrat în contact cu persoane bolnave, că nu am avut nicio posibilitate legală de a dispune carantinarea sau o serie de alte măsuri", a spus Orban, la finalul vizitei la staţiile de pompare Sultana şi Făurei, din judeţul Călăraşi.

Ludovic Orban a adăugat că n-a înţeles de ce, „în Camera Deputaţilor s-a adoptat legea fără probleme, după care, în Senat, legea adoptată inclusiv de PSD n-a mai fost bună pentru senatorii tot PSD.

„Important este că s-a adoptat legea şi această lege ne permite să dispunem măsuri", a spus sursa citată

În acelaşi context, premierul a spus că luni urmează să fie luate mai multe măsuri, după o vizită programată la Ministerul Sănătăţii.

„Luni voi fi prezent la Ministerul Sănătăţii pentru o şedinţă cu colegii Ministerului şi DSP pentru a stabili tot planul de măsuri. Tot luni vom avea o reuniune a tuturor instituţiilor centrale care au atribuţii în baza legii şi care trebuie să ia măsuri astfel încât să fim pregătiţi odată cu intrarea în vigoare, pentru că legea nu intră în vigoare astăzi (sâmbătă - n.red.), legea intră în vigoare după trei zile după promulgarea de către preşedinte şi publicarea în Monitorul Oficial”, a adăugat şeful Executivului.

Legea carantinării şi izolării a fost promulgată, sâmbătă, de Klaus Iohannis.