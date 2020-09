Orban îţi spune când vei avea drum drept spre munte, fără să mai stai şapte ore blocat pe DN1

Premierul Ludovic Orban a vizitat astăzi lucrările autostrăzii Comarnic- Braşov. Orban te anunţă că vei putea ajunge la munte, fără nervi, în 2026. În 2007 pe când era ministru al Transporturilor, spunea că lucrările vor începe în 2008, însă asta s-a întâmplat abia anul trecut în mai. De atunci s-a făcut 34 la sută din tronsonul Râşnov – Cristian întins pe 6,3 kilometri: sunt gata trei pasaje, iar drumul de legătură cu DN73 este asfaltat. Autostrada Comarnic – Braşov se va întinde pe 53 de km, însă lucrările la celelalte patru tronsoane între Comarnic şi Râşnov nu au fost încă începute. Costul total de construcţii este de aproximativ 1,8 miliarde de euro. Autostrada ar urma să ocolească staţiunile Sinaia, Buşteni şi Azuga.

Ludovic Orban, Premierul României: ”Comarnic-Brasov trebuia sa se facă demult, când am plecat de la Ministerul Transporturilor în 2008 am lăsat licitaţia pentru realizarea contractului de parteneriat public - privat. Din 2008 până azi singurul tronson de pe autostradă e cel pe care stam noi şi care va fi in curand gata. S-a pierdut foarte mult timp. Romania are nevoie ca de aer de modernizarea infrastructurii. Vreau ca peste 6 ani când voi veni în Braşov să spun toate drumurile duc la Braşov. Obiectivul nostru este să realizăm toate conexiunile de care are nevoie România”.