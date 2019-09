Paleologu: Suspectez PNL de masochism. De ce stau alături de Iohannis? A compromis şi tăcerea

Theodor Paleologu a declarat că îi suspectează de „masochism” pe cei de la PNL, deoarece continuă să stea alături de Klaus Iohannis, deşi nu i-a adus la guvernare. Prezidenţiabilul PMP a precizat că şeful statului „a compromis şi tăcerea”.

.„Au câştigat, au devenit dependenţi, dar e o dependenţă vicioasă. Eu îi suspectez de masochism, pentru că Iohannis nu i-a adus la guvernare nici măcar o zi, în cinci ani, şi ei merge în continuare pe această formulă, care e o lipeală. PNL nu are, cu adevărat o busolă ideologică.(...) E nevoie de un Preşedinte care să spună adevărul, le spune intermitent, mai spune uneori că PSD-ul e odios. Sigur, suntem de acord, dar parcă nu e suficient.(...) a compromis şi tăcerea.”, a afirmat Theodor Paleologu, sâmbătă, la Şcoala de Vară a Tineretului PMP, de la Costineşti.

Acesta a mai spus că actualul preşedinte a fost votat în 2014 nu pentru că ar deţine caracteristici ale ideologiei liberale, ci pentru a nu câştiga contracandidatul său la prezidenţiale.

„Pentru PNL, Iohannis a fost o lipeală. El nu are legătură cu liberalismul, cu tradiţia Partidului Naţional Liberal. A fost ca la păcănele, ca la jocurile de noroc, au mizat pe Iohannis şi a mers. De ce a mers? Pentru că lumea nu îl mai voia pe Ponta, de-aia a mers, de-aia am votat Iohannis în 2014,de-aia aţi votat dumneavoastră Iohannis în 2014, nu de dragul lui, ci de oroare de Victor Ponta, de-aia a câştigat cu un milion de voturi în plus, în 2014.”, a explicat Paleologu.

Candidatul PMP la prezidenţiale a precizat că deşi există aceste probleme în partidul liberalilor, există şi oameni capabili, precum Florin Câţu sau Bogdan Glăvan pe care şi-ar dori să îi aibă alături, în echipă.

„Ei merg în continuare pe această formulă, care în fond, e o lipeală. E adevărat că sunt mulţi oameni foarte vii, liberali autentici...Glăvan, e un om pe care mi-l doresc alături de noi, Cîţu, un liberal adevărat. Dacă luăm partidul în ansamblul lui, nu merge. Uitaţi-vă la lista pe care au avut-o la europarlamentare, nu merge. Iarăşi au mizat, ca la păcănele pe ceva, şi anume pe referendum.”,a conchis Paleologu.

PMP a organizat în acest week-end Şcoala de Vară a organizaţiei de tineret, la Costineşti. La eveniment au fost prezenţi Eugen Tomac, Theodor Paleologu, prezidenţiabilul partidului, Mihail Neamţu, precum şi alţi membri ai formaţiunii.

Deşi iniţial fusese anunţat să participe la eveniment, Traian Băsescu nu a mai putut participa la Şcoala de vară a PMP.

