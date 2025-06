Ion Cristoiu: Încă o dovadă că Ilie Bolojan e un contabil mărunt și nu un politician: Privatizarea dreptului de a fi Liberal

Discursul ținut de Ilie Bolojan la reuniunea conducerii PNL, mai precis a Consiliului Național al PNL, ne-a anunțat că s-a decis ca aleșii locali, deci este vorba de consilierii locali și județeni, să plătească o contribuție la partid în valoarea unei indemnizații lunare primită în calitatea pe care o dețin.

Despre ce este vorba: consilierii locali și județeni ai PNL care au fost aleși la localele de anul trecut pe bază de listă, ei primesc o indemnizație lunară și am înțeles că suma pe care o primesc trebuie să devină un fel de contribuție, cotizație la finanțele PNL.

Mi se confirmă încă o dată că Ilie Bolojan nu are nicio treabă cu disponibilitatea unui om politic. Nu are talent, nu știu, mutați-l contabil, șef de gară, șef de magazin – nu le are. Pentru că, cum motivează el asta, da? Zice: „Am acumulat niște datorii anul trecut, nu putem să le spunem românilor că suntem în stare să redresăm țara dacă nu le dovedim că redresăm PNL, inclusiv din punct de vedere financiar, altfel nu mai avem nicio autoritate”.

Deci stimați telespectatori, ce spune el? Campania electorală de anul trecut a fost dezastruoasă din punct de vedere financiar pentru PNL. Nu numai pentru PNL. Mai țineți minte risipa aia cu cartea lui Ciucă, panourile, presa miluită? Și PNL a rămas cu niște găuri, a rămas cu niște mari datorii, mai ales la presă și televiziunile îl strâng pe actualul șef de testiculițe, ca să zic așa.

„Dom’le, dacă nu ne dai, ducem campanie împotriva mata”. Asta este una din explicațiile faptului că PNL nu se bucură la nivelul banilor pe care încă îi dă pentru publicitatea politică din partea presei miluite.

Bun. Prima chestiune este faptul că el, dacă era un om politic, un adevărat șef de partid, vorbea despre dezastrul care a fost. Pentru că dezastrul financiar vine nu numai dintr-o risipă, dar și din transformarea campaniei electorale la PNL și la alte partide într-o afacere de corupție. Una dintre cele mai mari afaceri de corupție din România o reprezintă campania electorală.

Mulți candidați se înscriu la prezidențiale ca să cheltuiască fondurile în mod deșănțat. În sensul că, nu știu, dau un exemplu: e nevoie de pixuri, o sută de mii, cu numele candidatului. Se face un contract, nimeni nu verifică asta. Un contract în care e trecut că un pix, nu știu, costă zece lei. El, în realitate, costă doi lei. Opt lei de la fiecare pix se împarte cu candidatul sau cu echipa electorală.

Deci prima dată trebuia să explice asta. Doi, trebuia să spună, să fie cât de cât cald, să spună: „Uite, oameni buni, noi avem o problemă, partidul este la ananghie, deci eu cred că ne putem permite să cerem aleșilor, celor din consilii locale și județene un an de zile sau doi ani, până când ne refacem, să zicem, finanțele”. El a prezentat contabilicește.

Gata. Aleșii ăștia – consilieri locali, județeni – gata, dau paralele, scot paralele. Nu strica să explice și politic, da? După asta, de ce ăștia și nu toți demnitarii? Nu în ultimul rând, această privatizare a profesiei, a calității de membru PNL, de PNL-ist – deci miroase, e o lovitură dată clasei politice.

Vă plătiți apartenența la partid, adică nu de bunăvoie, ci dacă vrei să fii pe listele PNL, plătești ceva. Deci e o privatizare a PNL și o lovitură dată partidelor politice din România.