Va fi mai scump să faci un SRL. Guvernul vrea să crească capitalul social minim pentru a înfiinţa un SRL de la 200 de lei la 8.000 de lei. Explicația lui Nazare

”În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 1990. Propunem stabiliarea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a spus ministrul de Finanţe Alexandru Nazare.

El a mai spus că aproape jumătate dintre companiile active din România nu au cont bancar, iar în acest context autorităţile vor introduce obligaţia legală ca toate persoanele juridice să deţină cel puţin un cont deschis la o bancă.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă, iar multe dintre acestea au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde lei către stat. . Ponderea acestor firme este extrem de mare raportat la numărul total de companii active”, a declarat Nazare.

În acest context, autorităţile vor introduce obligaţia legală ca toate persoanele juridice să deţină cel puţin un cont deschis la o bancă.

Potrivit ministrului, băncile vor fi obligate să deschidă cel puţin un cont pentru fiecare companie, pentru a asigura „transparenţa şi trasabilitatea operaţiunilor de încasare şi plată în relaţiile comerciale dintre operatori”.