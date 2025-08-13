Jumătate din companiile active în România nu au cont bancar. Ministerul Finanțelor cere cont obligatoriu pentru firme și anunță o nouă serie de măsuri

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă, iar multe dintre acestea au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde lei către stat. Ponderea acestor firme este extrem de mare raportat la numărul total de companii active”, a declarat Nazare.

În acest context, autoritățile vor introduce obligația legală ca toate persoanele juridice să dețină cel puțin un cont deschis la o bancă. Potrivit ministrului, băncile vor fi obligate să deschidă cel puțin un cont pentru fiecare companie, pentru a asigura „transparența și trasabilitatea operațiunilor de încasare și plată în relațiile comerciale dintre operatori”.

Măsura nu se aplică persoanelor fizice, care vor putea utiliza în continuare atât numerar, cât și carduri, fără obligații suplimentare.

Ministrul Finanțelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadul componentei fiscale a pachetului 2.

Va fi mai scump să faci un SRL. Guvernul vrea să crească capitalul social minim pentru a înfiinţa un SRL de la 200 de lei la 8.000 de lei

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, miercuri, ca Guvernul vrea să majoreze capitalul social minim pentru SRL-uri de la 200 de lei la 8.000 de lei.

„În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 1990. Propunem stabiliarea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a spus ministrul de Finanţe Alexandru Nazare.

Nazare, despre deficitul bugetar la final de an: Pot să vă spun că nu începe cu 7

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că deficitul bugetar, așa cum a fost el trecut în buget, nu a fost construit pe ipoteze realistice. „Pot să vă spun că nu începe cu 7”, dar va fi prognozat la rectificarea bugetară, adaugă el.

„Cred că este clar pentru toată lumea și a fost clar pentru toți cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului așa cum este el trecut în buget, de 7.1, nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. Ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7.1”, spune Alexandru Nazare.

De asemenea, el a criticat programarea bugetară.

Nazare: Așteptăm mâine o decizie de la Fitch. Sper că ratingul va fi reconfirmat

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că joi va fi anunțată o nouă decizie a agenției Fitch în ceea ce privește România: „Sper ca ratingul să ne fie reconfirmat”.

Ministrul Finanțelor a spus că în curusl zilei de joi este așteptată o nouă decizie a Fitch.

„Eu sper din tot sufletul ca toate măsurile pe care le-am luat până acum și discuțiile pe care le-am avut cu Fitch să aibă efect și ratingul să ne fie reconfirmat”, a declarat Nazare.

Alexandru Nazare, despre A7: Facem toate eforturile posibile să continuăm cât mai multe investiții

Ministerul de Finanțe a declarat că demersurile privind menținerea finanțării investițiilor sunt dificile. „Sunt discuții foarte complicate. Nu va fi o rectificare ușor de făcut. Pot să vă spun că, din punctul nostru de vedere al Ministerului de Finanțe, facem toate eforturile posibile să continuăm cât mai multe investiții. Să continuăm investiții esențiale”.

Nazare a spus că a avut întâlniri cu constructorii Autostrăzii Moldovei (A7) pentru a evalua stadiul lucrărilor și perspectivele de finalizare. „Am reușit, cu niște eforturi deosebite, să obținem introducerea Autostrăzii Moldovei în componenta nerambursabilă a PNRR-ului, ceea ce nu s-a întâmplat nici înainte de aprobarea PNRR-ului și la nici o altă renegociere după. Prin această mișcare de a introduce A7 în componenta nerambursabilă, practic garantăm finanțarea pe grant și finalizarea acestei autostrăzi în timp util”.

Nazare vrea ca pachetul 2 de măsuri să fie adoptat în august: Coaliţia trebuie să revină la negocieri

Nazare spune că speră ca măsurile din pachetul 2 să fie adoptate în luna august, dar că pentru acest lucru coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor.

„În primul şi în primul rând, coaliţia trebuie să revină la masa discuţiei. Sunt ministere care au propus componentele pachetului, vorbim de Ministerul Dezvoltării, vorbim de Ministerul Sănătăţii, vorbim de multe alte idei care sunt practic în lucru în momentul de faţă, dar avem nevoie de decizia coaliţiei pentru a putea înainta cu acest pachet, pe care eu sper din tot sufletul să-l adoptăm în interiorul lunii august. Tocmai pentru a putea transmite la Bruxelles în timp util, până la jumătatea lunii septembrie şi cu timp suficient înainte de Consiliul din octombrie, că suntem consistenţi în privinţa adoptării măsurilor deja asumate. Aici vorbim de foarte multe lucruri care erau deja asumate prin PNRR şi nerezolvate de ani şi ani de zile”, a spus miercuri Alexandru Nazare.

Guvernul elimină plafonul de 50.000 lei la plăţile cu cardul: POS obligatoriu pentru toţi comercianţii

Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar comercianţii vor trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică.

„O altă chestiune foarte importantă de trasabilitate se referă la obligaţia operatorilor economici în privinţa acelui plafon de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul. Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon.

Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică. Sunt în momentul de faţă peste 300.000 de astfel de cazuri. Nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri, era foarte complicat să obţii un POS. Acum avem trei variante de POS. E mult mai facil să obţii acest lucru”, spune Alexandru Nazare.

462.000 de contribuabili inactivi datorează bugetului de stat 3,5 miliarde lei

462.000 de contribuabili inactivi datorează bugetului de stat 3,5 miliarde lei, a afirmat, miercuri, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, care propune un mecanism de dizolvare a firmelor care nu au activitate. „Am găsit inactivi şi de 15 ani”, afrimă ministrul.

„Practic, nu a existat o preocupare până acum în privinţa acestei pături de societăţi comerciale inactive, cu sau fără datorii. Dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscală şi chiar dacă aparent nu sunt pe radar, creează datorii. 3,5 miliarde de lei sunt foarte mulţi bani şi sunt foarte mulţi bani pentru România astăzi. Nu mai poţi să stai 15-20 de ani în activitate fără să te deranjeze nimeni”, afirmă ministrul într-o conferinţă de presă.

Nazare taie termenele de eşalonare şi introduce sancţiuni penale pentru evitarea datoriilor

Ministrul de Finanţe anunţă că Guvernul şi-a propus să regândească sistemul de eşalonări a datoriilor astfel încât să fie ajutaţi contribuabilii corecţi. Măsurile vor fi incluse în pachetul de reforme care va fi propus de Guvern.

„Vom regândi sistemul de eşalonări astfel încât să-i ajutăm pe contribuabilii corecţi şi prevenind abuzurile”, a explicat ministrul de Finanţe.

Alexandru Nazare s-a referit la companiile care nu-şi plătesc datoriile către stat deşi intră în procedurile de eşalonare. Doar în cadrul procedurii de eşalonare simplificată sunt trei miliarde de recuperat, a explicat Nazare.

Ministrul Finanţelor anunţă schimbarea modului de taxare a multinaţionalelor: Să fim pregătiţi pentru recesiune

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri intenţia Guvernului de a schimba paradigma în modul în care sunt tratate companiile multinaţionale: Trebuie să fim pregătiţi pentru recesiune.

„Principala chestiune pe care vreau să o sublinez aici este că vom schimba paradigma în privinţa modului în care tratăm companiile multinaţionale”, a spus Nazare, care a precizat că nu a găsit foarte multe urme de acţiune în ANAF în privinţa supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaţionalelor.

„Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaţionale care, în fapt, îi opreşte, îi previne creşterea economică, previne investiţiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaţionala respectivă îşi exportă profituri. (…) Am creat o nouă formulă de taxare inspirată din base erosion tax, din taxa pe care e folosită în Statele Unite. (…) În fapt, ce facem? Permitem nişte cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%. Tot ce depăşeşte acest 3% este taxat cu 16%. Ca atare ne aşteptăm la un efect şi în creşterea impozitului pe profit şi ne aşteptăm la o evidenţă mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaţionalelor”, a spus ministrul.

Bodycam-uri și teste de integritate pentru ANAF, Vamă și ONJN: Nazare promite transparență totală

Alexandru Nazare, a anunţat că mai multe instituţii de control din zona fiscală, vor fi vizate de un set nou de măsuri de creştere a nivelului de integritate. „Reiau ideile legate de testele de integritate pentru ANAF, pentru Autoritatea Vamală Română şi pentru ONJN. Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acţiona atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activităţi frauduloase în oricare din aceste instituţii, mai ales în zona de control”, a declarat acesta.