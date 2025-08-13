Jumătate din companiile active în România nu au cont bancar. Ministerul Finanțelor cere cont obligatoriu pentru firme și anunță o nouă serie de măsuri

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă, iar multe dintre acestea au datorii cumulate de peste 1,7 miliarde lei către stat. Ponderea acestor firme este extrem de mare raportat la numărul total de companii active”, a declarat Nazare.
În acest context, autoritățile vor introduce obligația legală ca toate persoanele juridice să dețină cel puțin un cont deschis la o bancă. Potrivit ministrului, băncile vor fi obligate să deschidă cel puțin un cont pentru fiecare companie, pentru a asigura „transparența și trasabilitatea operațiunilor de încasare și plată în relațiile comerciale dintre operatori”.
Măsura nu se aplică persoanelor fizice, care vor putea utiliza în continuare atât numerar, cât și carduri, fără obligații suplimentare.
Ministrul Finanțelor a prezentat miercuri o serie de măsuri pe care Guvernul vrea să le adopte în cadul componentei fiscale a pachetului 2.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, miercuri, ca Guvernul vrea să majoreze capitalul social minim pentru SRL-uri de la 200 de lei la 8.000 de lei.
„În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 1990. Propunem stabiliarea unui capital social minim de 8.000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a spus ministrul de Finanţe Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că deficitul bugetar, așa cum a fost el trecut în buget, nu a fost construit pe ipoteze realistice. „Pot să vă spun că nu începe cu 7”, dar va fi prognozat la rectificarea bugetară, adaugă el.
„Cred că este clar pentru toată lumea și a fost clar pentru toți cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului așa cum este el trecut în buget, de 7.1, nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. Ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7.1”, spune Alexandru Nazare.
De asemenea, el a criticat programarea bugetară.
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că joi va fi anunțată o nouă decizie a agenției Fitch în ceea ce privește România: „Sper ca ratingul să ne fie reconfirmat”.
Ministrul Finanțelor a spus că în curusl zilei de joi este așteptată o nouă decizie a Fitch.
„Eu sper din tot sufletul ca toate măsurile pe care le-am luat până acum și discuțiile pe care le-am avut cu Fitch să aibă efect și ratingul să ne fie reconfirmat”, a declarat Nazare.
Ministerul de Finanțe a declarat că demersurile privind menținerea finanțării investițiilor sunt dificile. „Sunt discuții foarte complicate. Nu va fi o rectificare ușor de făcut. Pot să vă spun că, din punctul nostru de vedere al Ministerului de Finanțe, facem toate eforturile posibile să continuăm cât mai multe investiții. Să continuăm investiții esențiale”.
Nazare a spus că a avut întâlniri cu constructorii Autostrăzii Moldovei (A7) pentru a evalua stadiul lucrărilor și perspectivele de finalizare. „Am reușit, cu niște eforturi deosebite, să obținem introducerea Autostrăzii Moldovei în componenta nerambursabilă a PNRR-ului, ceea ce nu s-a întâmplat nici înainte de aprobarea PNRR-ului și la nici o altă renegociere după. Prin această mișcare de a introduce A7 în componenta nerambursabilă, practic garantăm finanțarea pe grant și finalizarea acestei autostrăzi în timp util”.
Nazare spune că speră ca măsurile din pachetul 2 să fie adoptate în luna august, dar că pentru acest lucru coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor.
„În primul şi în primul rând, coaliţia trebuie să revină la masa discuţiei. Sunt ministere care au propus componentele pachetului, vorbim de Ministerul Dezvoltării, vorbim de Ministerul Sănătăţii, vorbim de multe alte idei care sunt practic în lucru în momentul de faţă, dar avem nevoie de decizia coaliţiei pentru a putea înainta cu acest pachet, pe care eu sper din tot sufletul să-l adoptăm în interiorul lunii august. Tocmai pentru a putea transmite la Bruxelles în timp util, până la jumătatea lunii septembrie şi cu timp suficient înainte de Consiliul din octombrie, că suntem consistenţi în privinţa adoptării măsurilor deja asumate. Aici vorbim de foarte multe lucruri care erau deja asumate prin PNRR şi nerezolvate de ani şi ani de zile”, a spus miercuri Alexandru Nazare.
Guvernul elimină plafonul de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar comercianţii vor trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică.
„O altă chestiune foarte importantă de trasabilitate se referă la obligaţia operatorilor economici în privinţa acelui plafon de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul. Eliminăm acel plafon de 50.000 de lei, astfel încât nu avem niciun fel de plafon.
Orice comerciant va trebui să ofere atât posibilităţi de plată în cash, cât şi posibilităţi de plată cu orice mijloc de plată electronică. Sunt în momentul de faţă peste 300.000 de astfel de cazuri. Nu mai suntem în situaţia din 2021 sau din 2018, când POS-urile aveau diverse regimuri, era foarte complicat să obţii un POS. Acum avem trei variante de POS. E mult mai facil să obţii acest lucru”, spune Alexandru Nazare.
462.000 de contribuabili inactivi datorează bugetului de stat 3,5 miliarde lei, a afirmat, miercuri, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, care propune un mecanism de dizolvare a firmelor care nu au activitate. „Am găsit inactivi şi de 15 ani”, afrimă ministrul.
„Practic, nu a existat o preocupare până acum în privinţa acestei pături de societăţi comerciale inactive, cu sau fără datorii. Dar ele îngreunează foarte mult administrarea fiscală şi chiar dacă aparent nu sunt pe radar, creează datorii. 3,5 miliarde de lei sunt foarte mulţi bani şi sunt foarte mulţi bani pentru România astăzi. Nu mai poţi să stai 15-20 de ani în activitate fără să te deranjeze nimeni”, afirmă ministrul într-o conferinţă de presă.
Ministrul de Finanţe anunţă că Guvernul şi-a propus să regândească sistemul de eşalonări a datoriilor astfel încât să fie ajutaţi contribuabilii corecţi. Măsurile vor fi incluse în pachetul de reforme care va fi propus de Guvern.
„Vom regândi sistemul de eşalonări astfel încât să-i ajutăm pe contribuabilii corecţi şi prevenind abuzurile”, a explicat ministrul de Finanţe.
Alexandru Nazare s-a referit la companiile care nu-şi plătesc datoriile către stat deşi intră în procedurile de eşalonare. Doar în cadrul procedurii de eşalonare simplificată sunt trei miliarde de recuperat, a explicat Nazare.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri intenţia Guvernului de a schimba paradigma în modul în care sunt tratate companiile multinaţionale: Trebuie să fim pregătiţi pentru recesiune.
„Principala chestiune pe care vreau să o sublinez aici este că vom schimba paradigma în privinţa modului în care tratăm companiile multinaţionale”, a spus Nazare, care a precizat că nu a găsit foarte multe urme de acţiune în ANAF în privinţa supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaţionalelor.
„Vrem să schimbăm atitudinea de la o taxă pe cifra de afaceri a unei multinaţionale care, în fapt, îi opreşte, îi previne creşterea economică, previne investiţiile acelei companii, la o taxă care să vizeze exact zona prin care multinaţionala respectivă îşi exportă profituri. (…) Am creat o nouă formulă de taxare inspirată din base erosion tax, din taxa pe care e folosită în Statele Unite. (…) În fapt, ce facem? Permitem nişte cheltuieli deductibile, dar la un nivel minimal de 3%. Tot ce depăşeşte acest 3% este taxat cu 16%. Ca atare ne aşteptăm la un efect şi în creşterea impozitului pe profit şi ne aşteptăm la o evidenţă mult mai clară a acestor zone care au fost dintotdeauna susceptibile în zona de export de profit a multinaţionalelor”, a spus ministrul.
Printre măsurile anunţate, se numără şi introducerea de bodycam-uri pentru funcţionarii responsabili de zona de control. „Introducem, de asemenea, bodycam-uri pentru activitatea de control din ANAF, pentru activitatea de control a Vămii şi pentru zona de control din ONJN. Avem nevoie de astfel de măsuri tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă, sau vamă, se întâmplă”, a susţinut Alexandru Nazare.
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, propune o taxă nouă pentru coletele care vin din spaţiile extracomunitare, respectiv coletele de la Shein sau Temu. Aceste fluxuri de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2024, la nivel european.
În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi.
„Sunt foarte mulţi antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români, care vând în online şi care au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zone extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creştere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim şi de riscuri în privinţa contrafacerii şi a verificării acestor colete, pentru că posibilităţile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici şi resursele statului în această privinţă sunt mici”, spune Nazare, miercuri, într-o conferinţă de presă.