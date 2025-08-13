Ce spune ministrul Finanțelor despre deficitul bugetar la final de an: Pot să vă spun că nu începe cu 7

„Cred că este clar pentru toată lumea şi a fost clar pentru toţi cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului aşa cum este el trecut în buget, de 7.1, nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. Ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7.1”, spune Alexandru Nazare.

El a criticat programarea bugetară.

„Păi cum? Cum în trimestru 4 programezi un deficit de 1.2 când în trimestru 4, în ultimele două luni sunt în general 20% din cheltuieli total an? Deci aceste lucruri sunt destul de clare. Acum, după finalizarea analizei pe toţi ordonatorii în privinţa rectificării şi după discuţiile cu Comisia Europeană o să vă pot spune, înainte de adoptarea rectificării, care este ţinta la care ne vom raporta. Pot să vă spun că nu începe cu 7. Deci nu vorbim de 7.1. O să vă spun exact cât va fi în momentul când avem finalizate discuţiile pe rectificare”, încheie Nazare.