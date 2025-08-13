Nazare taie termenele de eşalonare şi introduce sancţiuni penale pentru evitarea datoriilor

Anunţul a fost făcut miercuri, în timpul şedinţei de Guvern.

„Vom regândi sistemul de eşalonări astfel încât să-i ajutăm pe contribuabilii corecţi şi prevenind abuzurile”, a explicat ministrul de Finanţe.

Alexandru Nazare s-a referit la companiile care nu-şi plătesc datoriile către stat deşi intră în procedurile de eşalonare. Doar în cadrul procedurii de eşalonare simplificată sunt trei miliarde de recuperat, a explicat Nazare.

De asemenea, el a spus că toate companiile vor trebui să prezinte garanţii pentru a obţine eşalonări şi că termenele se vor reduce. Nazare a dat exemplul termenului care se va reduce de la 180 la 60 de zile. În plus, cei care vor cesiona firmele în scopul sustragerii de la plata datoriilor vor fi sancţionaţi penal.