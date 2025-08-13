Shein și Temu, în vizorul autorităților. Nazare anunţă o taxă nouă pentru coletele care vin din spaţiile extracomunitare

La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în anul 2004, spune Nazare.

În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi.

„Sunt foarte mulţi antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români, care vând în online şi care au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zone extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creştere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim şi de riscuri în privinţa contrafacerii şi a verificării acestor colete, pentru că posibilităţile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici şi resursele statului în această privinţă sunt mici”, spune Nazare, miercuri, într-o conferinţă de presă.

Astfel, Nazare propune o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, „astfel încât să prindem acolo şi coletele care vin direct din zona extracomunitară a României şi cele care vin prin alte hub-uri în România”.

„Evident că odată instituită taxa, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România şi vor să distribuie din România, nu vor mai trebui să plătească aceşti bani. Invităm, pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să stabilească hub-uri logistice în România”, a mai spus Alexandru Nazare.